數據不佳 10年期美債殖利率由15年新高回跌

美國公債殖利率周三 (27 日) 下跌，10 年期公債殖利率從周二 (26 日) 觸及的 15 年新高回落。

美東時間清晨 6:01 分，10 年期公債殖利率下跌 5.9 個基點至 4.499%；周二一度升至 4.566%，創 2007 年以來最高水準。2 年期公債殖利率下跌 2.5 個基點至 5.052%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於周二各項關鍵數據均未達預期，投資人正在評估經濟狀況。

8 月新屋銷售量為 67.5 萬套，低於先前預期的 69.5 萬套，也較 7 月數據大幅下降。

同樣在周二，經濟諮商會的消費者信心指數顯示，9 月下降至 103，低於《道瓊》經濟學家之前預期的 105.5，也低於 8 月的 108.7。較高的讀數代表消費者對財務前景更樂觀。

與此同時，聯準會上周表示利率將進一步走高，並在更長時間內保持在高點，引發投資人對其對經濟代表意義的擔憂。

在其他地方，人們對美國政府可能關閉的擔憂仍在繼續，政府最快可能在 10 月 1 日開始關閉，除非國會在此之前同意一項為聯邦政府提供資金的協議。

穆迪評級機構本周稍早警告，政府關門可能會對美國信用評級產生負面影響。而富國銀行則指出，這可能導致美元指數下跌。拜登總統周二呼籲國會解決這一問題。

周三將公布 8 月耐久財訂單數據，《道瓊》調查的經濟學家預計將下降 0.5%。