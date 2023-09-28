10年期美債殖利率持平在2007年水準

美國國債殖利率周四 (28 日) 幾乎沒有變化，因為投資人關注主要經濟報告，並且對貨幣政策前景、尤其是高利率的擔憂持續存在。

美東時間清晨 6:02，10 年期公債殖利率上漲 0.4 個基點至 4.63%，繼續徘徊在 2007 年水準。2 年期公債殖利率下跌 2.2 個基點至 5.119%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

一系列關鍵數據將於本周結束前公布。8 月待售房屋銷售數據、每周初請失業金人數和第 2 季 GDP 終值預計將於周四公布。聯準會首選的通膨指標 8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周五 (29 日) 公布。

投資人正從這些數據中尋找有關經濟狀況和未來利率走勢的線索。聯準會本月稍早表示，預計今年將再次升息，並預計利率將保持在較高水平更長時間。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里周三 (27 日) 表示，他不確定利率是否已提高到足以成功應對通膨的水平。並補充說，如果可能的話，聯準會仍希望避免硬著陸。

持續的通膨壓力和利率在長時間內保持高點的前景，引發了人們對潛在衰退的新擔憂。

投資人將密切關注可能反映經濟狀況的數據，並關注聯準會官員周四和周五的評論，以尋找有關政策制訂者經濟預期的線索。