10年期美債殖利率自前一日15年新高回跌

美國 10 年期公債殖利率周五 (29 日) 走低，較前一交易日創下的 15 年新高回跌。

美東時間清晨 6:02，指標 10 年期公債殖利率下跌 5.4 個基點至 4.542%，自周四 (28 日) 觸及 4.688% 大幅回跌。這是 2007 年 10 月 15 日以來的最高水平，當時殖利率高達 4.719%。

30 年期公債殖利率也下跌 5.3 個基點至 4.676%。短天期殖利率在平盤附近震盪。殖利率和價格走勢相反；1 個基點等於 0.01 個百分點。

市場參與者繼續關注通膨壓力、潛在衰退和利率長期保持在較高水平的前景。

數據方面，投資人將關注美東時間上午 8:30 公布的 8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。這是聯準會首選的通膨指標之一，可以為美國經濟狀況提供一些方向。

8 月個人收入數據和消費者支出數據也將於美東時間上午 8:30 發布。

8 月的領先經濟指標、9 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 以及 9 月消費者信心的最終數據，也都會在稍後公布。

明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里周三 (27 日) 表示，他不確定利率是否已提高到足以成功應對通膨的水平。他補充說，如果可能的話，聯準會仍希望避免硬著陸。

本月稍早，聯準會表示預計今年將再升息四分之一個百分點，並警告借貸成本將在更長時間內保持在較高水準。