〈美股盤後〉政府關門倒數 汽車業罷工升級 標普創去年12月以來最慘月

聯準會首選通膨指標降幅超預期，10 年期美債殖利率觸及 15 年新高後回落，但距離美國政府關門迫在眉睫，美汽車業罷工升級，道瓊週五 (29 日) 在試圖收復 200 日均線後收黑。

美股 9 月和第三季吞下敗仗，標普 500 指數月跌 4.9%，那指月跌 5.8%，均創下 2022 年 12 月以來最差月，兩大指數分別季跌 3.7% 和 4.1%，道瓊寫下 2 月以來最糟月份，月線收黑 3.5%，季線挫 2.6%。

數據方面，扣除波動劇烈的食品與能源項目後，8 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.1%，年增 3.9%，創 2020 年底 11 月以來最小月增幅，聯準會首選的通膨指標降溫，引發人們猜測聯準會今年不會再升息。

政經方面，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週五指出，利率或處於峰值，預計 2023 年美國通膨率為 3.25%，2024 年約 2.5%，2025 年將降至 2% 目標。聯準會主席鮑爾週四表示，聯準會影響經濟的能力取決於「人們是否理解我們在說什麼」。

政府關門迫在眉睫，由美國國會眾議院議長麥卡錫提交的、旨在避免政府關門的臨時撥款法案未能在週五通過。目前參眾兩院仍然存在高度分歧，特別是關於未來 12 個月預算規模、援助烏國對抗俄國、美墨邊境移民管制及美國社福計畫等問題上。

美國財政部長葉倫週五警告，政府關門將影響多項政府職能，這可能會造成經濟逆風並傷害美國家庭。信用評級機構標普全球 (S&P Global) 預期，政府關門造成經濟活動受創程度不足以影響美國主權評級。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 罷工擴大到芝加哥的福特汽車組裝廠和密西根州的通用汽車工廠，使罷工總人數達到約 2.5 萬人。

地緣政治方面，美中國國際貿易委員會週五要求美國要求美國慎重考慮並尊重公平競爭，因為美國對投資者和交易類型設置模糊和廣泛的限制，並且沒有區分軍事和民用目的。美國總統拜登 8 月 9 日簽署行政命令，授權美國財政部可禁止或限制美企對中國實體在半導體、微電子、量子資訊技術以及某些人工智慧 (AI) 系統的部分投資。

《華爾街日報》週五報導，美國 Kroll 風險管理諮詢公司一名高階主管過去兩個月被禁止離開中國，這加劇了人們對外企在中國展開業務時面臨的風險的擔憂，恐對外國企業引發寒蟬效應。

美股週五 (29 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收黑，能源、金融領跌。非必需消費品板塊表現最佳 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.10%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.90%。

道瓊成分股多收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.57%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.74%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.61%；Merck (MRK-US) 下跌 1.29%；Nike (NKE-US) 飆升 6.68%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴漲 6.41%。

費半成分股多收紅。高通 (QCOM-US) 跌 0.04%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.95%；美光 (MU-US) 上漲 4.34%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.17%；AMD (AMD-US) 漲 0.06%；德儀 (TXN-US) 跌 0.05%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.57%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.30% 至每股 171.21 美元。 蘋果執行長庫克證實，蘋果「當然」研究包括生成式 AI 在內的各種 AI 技術，而且希望在英國僱用更多的 AI 領域的員工。

特斯拉 (TSLA-US) 升高 1.56% 至每股 250.22 美元。 華爾街分析師在特斯拉發布財報前警告，特斯拉第三季交車量可能低於預期，主因是工廠關閉以準備新 Model 3 和 Cyber​​truck 產品的發布，再加上降價後庫存減少。特斯拉第二季交車量創歷史新高，達 466,140 輛。據 FactSet 稱，分析師目前預計第三季汽車銷售量為 462,000 輛。

Nike (NKE-US) 飆升 6.68% 至每股 95.62 美元。Nike 公布第一財季業績報告，收入兩年來首次略低於華爾街預期，但盈利和毛利率超出預期。

線上餐飲服務公司 Blue Apron (APRN-US) 猛漲 134.52% 至每股 12.88 美元。Blue Apron 宣布以 1.03 億美元的價格出售給食品配送新創公司 Wonder Group。

經濟數據

美國 8 月核心 PCE 物價指數年增 3.9%，預期 3.9%，前值 4.3%

美國 8 月核心 PCE 物價指數月增 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 8 月 PCE 物價指數年增 3.5%，預期 3.5%，前值 3.4%

美國 8 月 PCE 物價指數月增 0.4%，預期 0.5%，前值 0.2%

美國 8 月實際個人消費支出 (PCE) 月增 0.1%，預期 0，前值 0.6%

美國 8 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.4%，預期 0.5%，前值 0.9%

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 指出：「華爾街歡迎所有阻止聯準會過度緊縮的數據，並允許交易者抱有軟著陸的希望。」

Commonwealth Financial Network 投資組合經理 Chris Fasciano 表示：「市場還需要應對政府可能關閉的情況。它將持續多久以及它如何影響短期經濟數據、消費者信心和利率將是投資者關注的關鍵焦點。」

BMO 家族辦公室投資長 Carol Schleif 點評：「在一年中這個季節性波動的時期，由於一系列擔憂，股市下跌幅度太大、太快。僅僅幾個月前，市場還沒有那麼憂慮，因為人們相信聯準會可以實現軟著陸，而現在，隨著投資人對經濟前景提出質疑，市場的擔憂之門已經敞開。」

巴克萊股票策略師 Venu Krishna 研判：「展望未來，股市將面臨困境，這取決於通膨或成長是否迫使聯準會首先採取行動：根深蒂固的通膨將刺激更高的利率，這對股市估值不利，而如果潛在的催化劑是經濟成長衝擊，即經濟衰退，較低的利率也會導致股市下跌。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主