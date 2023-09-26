法國數位部：已收到蘋果iPhone 12的軟體更新

法國數位部消息人士周二 (26 日) 透露，法國當局已收到蘋果 (AAPL-US) 為其 iPhone 12 提供的軟體更新，並正在對其進行審查；因為這家美國科技巨頭試圖避免任何代價高昂的召回風險。

蘋果承諾更新軟體，以化解有關 iPhone 12 手機輻射水平的爭議。本月稍早，法國因測試發現 iPhone 12 手機違反輻射暴露限制而下令暫停銷售 iPhone 12 手機。

法國威脅表示，如果蘋果拒絕進行軟體更新，將進行召回。

蘋果對法國的調查結果提出質疑，表示 iPhone 12 已獲得多個國際機構的認證，符合全球標準。但 9 月 15 日表示，將發布軟體更新以適應法國使用的測試方法。

研究人員在過去 20 年進行大量研究來評估手機的健康風險。但根據世界衛生組織 (WHO) 說法，尚未確定它們對健康造成任何不良影響。

但法國的輻射警告是採用與其他國家不同的測試結果，引起歐洲和包括比利時在內的其他國家的擔憂，比利時也要求受惠於軟體升級。

產業專家表示不存在安全風險，因為根據手機輻射造成的燒傷或中暑風險制訂的監管限制，遠低於科學家發現的危害證據的水平。

蘋果本月初推出 iPhone 15，而 iPhone 12 無法直接從蘋果購買。然而，它可以從第三方庫存或交易舊手機購得。

蘋果定期為其手機和電腦提供軟體更新，主要是為了解決安全問題。它們可以專注於特定型號或某個地區，有時蘋果會在一個月內發布多次更新。