聯準會最青睞通膨指標 8月PCE升幅低於預期

聯準會最青睞的通膨指標升幅低於預期，顯示在對抗物價上漲的戰鬥中取得進展。

美國商務部周五 (29 日) ，8 月不包括食品和能源的個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.1%，低於《道瓊》經濟學家共識預期的 0.2%。以年率來看，核心 PCE 的年增率為 3.9%，符合預期。

這是 2020 年 11 月以來的最小月增幅。

隨著通膨溫和上漲，以現價美元計算，消費者支出成長 0.4%，較 7 月的 0.9% 大幅下降。以實際價值計算，支出繼 7 月成長 0.6% 後僅成長 0.1%。

包括食品和能源在內，總體 PCE 較上季成長 0.4%，年增 3.5%。總體通膨在 6 月達到 3.2% 後，近幾個月一直在攀升。

雖然它是聯準會用來衡量通膨的眾多參考指標之一，但 PCE 指數被認為特別有價值，因為它考慮了消費者行為的變化，例如用低價商品替代更昂貴的商品。因此它提供了更好的生活成本展示，而不是更廣泛遵循的消費者物價指數 (CPI)；CPI 只衡量成本而不考慮替代。

核心 PCE 近兩年來年率首次低於 4%，較 7 月的 4.3% 下降。

本月的通貨膨脹主要是由能源成本推動。能源成本上漲 6.1%；食品價格上漲 0.2%。按年計算，能源價格下降 3.6%，而食品價格上漲 3.1%。

聯準會將通膨目標定在 2%，作為經濟健康成長的指標。核心 PCE 上次達到該水準是在 2021 年 2 月。

自 2022 年 3 月以來，聯準會一直在大幅升息，但它選擇跳過 9 月，因為它評估總計升息 5.25 個百分點的影響。市場普遍預期聯準會將不再升息，即使本月的會議強調年底前可能會再升息四分之一個百分點。

自最近一次會議之後，多位聯準會官員們預計利率將在較長時間內維持在高點。