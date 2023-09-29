捷藍航空向美投訴阿姆斯特丹史基浦機場航班限制

美國捷藍航空 (JBLU-US) 周五 (29 日) 表示，已就荷蘭政府限制阿姆斯特丹史基浦機場交通的舉措，向美國交通部針對荷蘭和歐盟提出投訴。

荷蘭政府本月稍早表示，將繼續實施明年限制阿姆斯特丹史基浦機場航班數量方案，以降低噪音，這項決定遭到荷航和航空業的強烈反對。

捷藍航空在投訴狀中表示：「荷蘭政府的作法公然違反了美國與歐盟航空運輸協議。」

史基浦機場每年的航班數量上限為 45 萬 2,500 架次，比 2019 年的水平低近 10%，也低於先前提議的 46 萬架次。

捷藍航空表示，新規定基本上等於史基浦機場不再開放新航線。

該公司表示：「在史基浦機場擁有業務的航空公司正面臨運力減少 4% 的局面。捷藍航空等新進業者則面臨著完全封閉和 100% 被逐出市場的情況。」「雖然荷蘭政府另有保證，但這不是一個公平或不成比例的結果。」

包括法荷航空在內使用史基浦機場的航空公司已提起訴訟，試圖阻止歐洲最繁忙的機場之一實施此上限。它們表示，這將損害業務並違反先前的協議。

自 8 月以來，捷藍航空每天在阿姆斯特丹和美國之間執飛兩架航班。該公司表示，如果無法達成解決方案，該公司已要求美國政府對荷蘭航空公司採取類似措施。