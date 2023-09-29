微軟技術長看好AI晶片地位 AMD收高近5%

微軟 (MSFT-US) 科技長日前指出，超微 (AMD-US) 正在強化自身在人工智慧 (AI) 領域的地位，未來幾年，該公司所生產的繪圖晶片 (GPU) 產品將越來越重要，此樂觀看法在周四 (28 日) 帶動超微勁揚近 5%。

今年迄今，輝達 (NVDA-US) 股價幾乎翻了兩倍，超微也漲約 60%。自從 OpenAI 去年底推出聊天機器人 ChatGPT 以來，各大科技公司紛紛投入開發新的大型語言模型。

開發大型語言模型，首先需要有強大的處理能力。輝達的 GPU 具有高效的運算技術，在 AI 需求激增下，該公司此前預估本季營收將暴增 170%。超微 6 月時也宣布，將從第三季起向客戶提供 MI300X 晶片樣本。

微軟技術長 Kevin Scott 周三 (27 日) 在加州舉行的程式碼大會 (Code Conference) 上表示：「他們 (指超微) 生產的 GPU 越來越引人注目，我認為這些產品未來幾年對市場將越來越重要。」

微軟和超微是長期合作夥伴，多年來，微軟除了在自家電腦和 Xbox 主機使用超微晶片外，也向 Azure 雲端客戶提供超微的 GPU。

超微也在 5 月表示，微軟已開始利用 Pensando 的產品，向客戶提供雲端網路服務。Pensando 是一家雲端服務供應商，去年 4 月被超微以 19 億美元買下。

不過，針對超微正在和微軟合作開發客製化 AI 晶片的報導，Scott 拒絕透露報導內容屬實與否。