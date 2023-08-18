AI app潛力無窮！美投行喊買輝達：數據中心營收將首次超越英特爾、超微

美國投行 Jefferies 表示，輝達 (Nvidia) 正在強化其人工智慧 (AI) 項目在大型雲端運算平台上的領導地位。

分析師 Mark Lipacis 分析 6 家頂級雲端服務供應商 6 月份的數據，發現輝達在過去一年中，其 AI 工作負載的市占提升了 3.5 個百分點，達到 85%。

在公共雲端運算供應商中，輝達主宰專用於 AI 加速器的領域，自 2022 年 2 月以來幾乎所有增量的整體加速器佈署都由輝達拿下。

隨美股大盤走低，輝達周四 (17 日) 下跌 0.33%，收每股 433.44 美元。那斯達克綜合指數同日收低 1.17%。

該分析師根據最新數據重申輝達股票「買進」評級，並預期輝達下周發布的第二季財報，其數據中心營收將歷史上首次超過英特爾 (INTC-US) 和超微半導體公司 (AMD-US)。

輝達 AI 晶片享有高市佔，讓該公司在生成式 AI 軟體趨勢中處於有利地位。

Jefferies 追蹤的雲端服務供應商包括：阿里巴巴 (BABA-US) 的阿里雲、亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS、微軟 (MSFT-US) 的 Azure、谷歌 (GOOGL-US) 雲端平台、甲骨文 (ORCL-US) 雲，以及和騰訊雲。這些供應商向客戶出售數據中心運算能力。

專家表示，初創企業和各大企業的 AI app 之所以使用輝達晶片，是因為其強大的軟體編程平台生態系統 (即 CUDA)。開發人員十多年來都在輝達專有平台上構建和共享 AI 相關工具和軟體庫，因此直接使用輝達晶片可更快速建構 AI app。

微軟和谷歌母公司 Alphabet 高層上個月表示，他們計畫明年積極投資 AI 基礎設施，這增強 Lipacis 對輝達未來營收的信心。