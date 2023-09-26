大摩：輝達近期下跌是絕佳的「買入機會」

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 在研究報告中表示，由於傳聞一家大型科技公司下修對 H100 GPU 的需求，輝達 (NVDA-US) 近期股價下跌，但該行認為，這反而是一個絕佳的「買入機會」。

Moore 認為，有關微軟 (MSFT-US) 下修對 H100 GPU 需求的擔憂被過度誇大。他指出，初步調查表明，多個地區和客戶對 H100 GPU 的需求持續超過供應。

Moore 也說，有報告顯示，微軟需要的產品比目前收到的還要多。因此，相關需求在短期內不太可能突然下墜。

同時，儘管輝達擁有更大的人工智慧 (AI) 市佔率，曝險更高，但輝達目前的股價表現卻低於其他 AI 類股。Moore 認為需求相關擔憂可能很快就會消失，從而進一步鞏固輝達強大的市場地位。

「營收有望繼續保持強勁，在某程度上，投資人對近期需求的擔憂可以說是一件好事，因為輝達可以很快反駁的負面論點。

儘管輝達 9 月表現不佳，但仍然是 2023 年表現最好的股票之一，今年迄今股價上漲了約 187%。分析師表示，輝達主要受益於對 ChatGPT 等生成式 AI 模型的熱潮，這些模型式在輝達的圖形處理器 (GPU) 上進行訓練。輝達佔據了 GPU 整體市場 95% 的市佔率。

輝達首席財務長曾指出，資料中心和 AI 平台的晶片需求非常大，預計明年開始每季的供應量都會有所增加，意味輝達業績一路旺到 2024 年。

Melius Research 給予該股「買入」評級，目標價為 730 美元，而華爾街平均共識為 643 美元。

Rosenblatt Securities 分析師則將輝達目標價設在 1,100 美元，若達到此水平，市值將升至超過 2.7 兆美元，媲美蘋果的 2.9 萬億美元。