〈紐約匯市〉美元指數自10個月高點回落 周線續朝連11紅邁進

美元指數周四 (28 日) 自 10 個月高點回落，但本周仍有望連續第 11 周收紅。隨著日元兌美元繼續徘徊在接近 11 個月的低點，投資人對於日本當局出手干預的可能性依舊保持警惕。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.50%，至 106.13，止步連五紅，但市場預期，DXY 本周仍將實現連續 11 周走高的紀錄。

聯準會 (Fed) 上周警告可能進一步升息，並將高利率維持更長一段時間後，對美國經濟在高利率環境下保持相對穩健的看法，帶動美元走強。

美國 10 年期公債殖利率周四觸及 4.688%，為 2007 年來最高水平。瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，全球殖利率正在上升，但在美國經濟表現出色之下，美元看起來仍具吸引力。

美元回落之際，歐元反彈近 0.6% 至 1.0566 美元，結束連續七個交易日下滑的態勢，但仍接近 1 月以來最低水平。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 資深分析師 Lee Hardman 表示：「若下滑至 1 月低點，歐元兌美元可能更接近平價，但我們的基本預測是，除非歐洲再一次遭遇負面衝擊，否則這種情況不會持續。」

Hardman 並稱，歐元之所以走軟，部分是因為美債殖利率上升推高美元，同時也和歐美經濟表現分歧有關。

周四數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值維持在 2.1% 不變，顯示經濟仍維持相當強勁的成長。此外，截至 9 月 23 日當周，美國季節性調整後的初領失業金人數增加 2000 人，達到 20.4 萬人，低於經濟學家預期的 21.5 萬。

不過，因較高的抵押貸款利率削弱人們的負擔能力，美國 8 月成屋簽約銷售大減 7.1%，創下一年來最大跌幅。即將在本周五 (30 日) 公布的個人消費支出物價指數(PCE)，將為美國通膨動向提供進一步線索。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，Fed 可能身處在罕見的關口上，即必須在不對就業和經濟成長造成重大打擊的情況下壓制通膨，並且需要格外小心，避免過度仰賴過去打擊通膨的經驗，來進一步制定政策。

徘徊在 150 關卡附近的日元，依舊是市場的關注焦點，日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周四重申，一旦匯率走勢過度波動，不排除採取任何選項。

截稿前，日元兌美元微升 0.1%，至 149.28 日元兌 1 美元。

截至台灣時間周五 (29 日) 約 6:00 價格: