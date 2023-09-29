Fed官員：政府關門帶來不確定性 現在判斷是否需要再升息還太早

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，即將到來的政府關門可能為經濟帶來更多不確定性，目前研判斷是否需要進一步升息還太早。

他周四 (28 日) 說：「我不認為我們在第 2 季、第 3 季看到的經濟成長，可以延續。」當被問到他是否認為今年需要再一次升息時，他說，「對我來說現在時機還過早。我認為可能的結果很廣泛。」

巴金表示，如果聯邦政府真的關門，而且時間長得足以干擾失業和通膨數據發布，想掌握經濟狀況就會變得困難。

針對 9 月按兵不動的決議，巴金表示贊成，他說：「我們仍有時間觀察過去做的是否足夠，或是是否還有未竟的工作。」他今年並無貨幣政策投票權。

Fed 9 月 20 日宣布維持利率在 5.25-5.50%，但暗示年底前還會有另一次升息，而該次會議公布的利率預測點陣圖顯示，由於經濟展望比預期好，利率可能維持在高點更長一段時間。

其中一名官員預測明年利率觸頂水準將超過 6% 以上，整體而言，預測明年降息的次數比之前少，部分原因是勞動力市場強勁。

巴金認為勞動力市場需要減弱，才能讓通膨回到 Fed 2% 目標，但勞動力市場因為升息承受的痛苦不會像過往嚴重，因為雇主不希望好不容易找到的員工被裁掉。

而針對近來的美債殖利率飆升，巴金認為這是金融情勢從夏季的寬鬆再度進入緊縮的跡象，他將觀察這是否會影響到需求和通膨。