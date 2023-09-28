高盛：美股恐在「失序市場」擴大拋售力道

由於華爾街的選擇權交易商和快錢交易商都與市場對作，美股兩個月來的拋售可能會加劇。

高盛集團經理人魯布納 (Scott Rubner) 警告，隨著標普 500 等指數跌破關鍵門檻，追逐趨勢的系統性基金面臨被迫減碼股票的風險。

他估計，即使基準指數保持不變，透過期貨市場多空押注操作資產價格動力的大宗商品交易顧問，也將在下周拋售 480 億美元的全球股票。

目前，做市商必須跟進當前股市趨勢。也就是說，在股票下跌時出售股票；反之亦然，從而加劇了價格向兩個方向擺動。

這種被稱為空頭 gamma 的部位已達到高盛 2019 年開始追蹤數據以來的最極端水平。

魯布納在報告中寫道：「這是一個沒有規則的市場，超越基本面的資金流是本季末價格走勢的驅動因素。」「這種動態在超短期內仍然是負面的」。

由於聯準會決心在更長時間內維持較高利率，標普 500 指數已較 7 月的 2023 年高點下跌近 7%。跌破 50 日和 100 日均線支撐。

高盛的評估與摩根士丹利的觀點相呼應。該團隊上周警告，市場日益脆弱，並指出選擇權交易員和追逐動能的量化基金部位也存在類似動態析凸顯出華爾街更具挑戰性的技術背景。

另一方面，如果股市再次開始上漲，選擇權交易商將需要追逐市場以保持市場中性姿態。因此有能力推動市場往雙向波動。根據高盛的模型，漲跌 1 個百分點就可能意味著 33 億美元的股票買賣。

魯布納表示，美股在 10 月上半就可能會觸底，預計年底的反彈將受到有利的季節性因素和企業回購增加的推動。

大約 90% 的標普 500 指數成分股將在本周末進入財報緘默期。如果以歷史為鑑，股票回購將在 11 月和 12 月增加，這兩個月通常是一年中最繁忙時期。高盛編製的數據顯示，約占全年總數的 21%。