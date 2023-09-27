繫好安全帶！美股將進入10月股災月

美股今年 9 月動盪不安，隨著時序進入往年最震盪的 10 月，投資人更要繃緊神經。

10 月最讓人記憶深刻的例子，莫過於 1929 年和 1987 年的兩次股災，但 MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 表示，就算把這兩個例子剔除，並把 1896 年創立的道瓊工業指數分為前半和後半，10 月波動性依然高居各月份之首。

道瓊指數自 1896 年以來每日波動的標準差，以月分區分。來源：Hulbert Ratings，圖取自 MarketWatch

Hulbert 認為，10 月之所以特別不穩定，可能是出於投資人對波動的預期心理，也就是說，對波動的預期可能導致了更大的實際波動，讓 10 月格外容易震盪。

標普 500 指數最近改寫 65 日新低，今年的上升趨勢看起來也逐漸減弱，目前距離 200 日移動均線只差 3%。

華爾街受矚目的總經分析師、Renaisasnce Macro Research 技術研究主管 Jeff deGraff 說：「截至目前為止，我們認為 200 日移動均線將是下跌的支撐，但市場真的繼續下跌並且出現看跌趨勢，初步跡象將是景氣循環股 vs 防禦類股的瓦解。」

景氣循環股是對經濟周期最敏感的股票，近來由於美債殖利率再次飆升，因而感受到壓力，並讓景氣循環股相對於防禦性股票的表現有了麻煩。10 年期美債殖利率本周飆破 4.5%，觸及 16 年新高。

deGraff 說，景氣循環股相對於防禦性股票的交易策略，雖然出現一些弱點，但看漲趨勢仍穩固。「我們將密切關注趨勢是否有所突破。但我們轉進防禦股不是為了賺錢，而是用『比大盤賠得少』的心態交易。」

美股周二大幅下滑，標普 500 指數下跌 1.5% 至 4273 點，今年來漲幅收斂至 13%。道瓊指數下跌 400 點或 1.2%，報 33605 點，即將跌破 200 日移動均線。

Hulbert 表示，10 月股災月的歷史給投資人的警惕是，如果想要繼續抱股，最好繫上安全帶坐穩了。