〈美股早盤〉債券殖利率居高不下 投資人不安 主要指數下挫

美國最新公布數據顯示，勞動市場依然堅韌，初請失業金人數低於預期，與此同時，美債殖利率仍穩於 2007 年以來高點。美股周四 (28 日) 早盤主要指數略微下挫，道瓊指數跌 0.08%，標普 500 指數跌 0.17%，那斯達克指數跌 0.46%，費半跌 0.49%。

股市最近一直受到債券市場的影響，利率的任何飆升，都會引發人們對經濟衰退的擔憂，並將股市推至新低。標普 500 指數本周觸及 6 月以來的最低點，10 年期公債殖利率觸及 2007 年以來的最高水準。

最新公布數據顯示，作為美國經濟主要驅動力的個人消費，在第二季年化增長 0.8%，是一年多來的最低增幅，整體 GDP 終值則維持先前的 2.1% 成長。

聯準會主席鮑爾和其他一些央行官員，將於周四晚些時候發表講話。各國央行的鷹派評論打破了短期內轉向降息的希望，使 9 月成為一年來全球股市最糟糕的月份，也是自 2 月以來，全球債券最疲軟的月份。

與此同時，市場預計，美國不太可能達成協議，避免聯邦政府從本周末開始的關門。關鍵在於眾議院議長麥卡錫向總統拜登提出諸多要求，但能夠讓步的空間可能有限。

截至台北時間周四 21 時許：

道瓊指數下跌 25.43 點或 0.08%，暫報 33524.84 點

那斯達克下跌 60.0 點或 0.46%，暫報 13032.85 點

標普 500 下跌 7.46 點或 0.17%，暫報 4267.05 點

費半下跌 16.39 點或 0.49%，暫報 3345.02 點

台積電 ADR 下跌 0.46% 至每股 85.05 美元

十年期美債殖利率上漲 6 個基點，至 4.67%

紐約輕原油下跌 0.45%，至每桶 93.26 美元

布蘭特原油下跌 0.47%，至每桶 96.10 美元

黃金下跌 0.07%，至每盎司 1873.90 美元

美元指數下跌 0.25%，至 106.40

焦點個股：

美光科技 (MU-US) 下跌 4.96%，至 64.83 美元

美國最大記憶晶片製造商美光科技預計當前季度的虧損比預期還要嚴重，且虧損幅度超出市場預期。美光預計第一財季剔除某些項目的每股虧損高達 1.14 美元，分析師此前預計虧損額為 96 美分。不過該公司預計營收將開始反彈，銷售額料達到 42 億至 46 億美元，預估為 42.1 億美元。

美光看好產業前景在 2025 年大幅改善，尤其是在人工智慧 (AI) 系統需要新型記憶體晶片的情況下，不過在此之前，產業前景依舊好壞參半。

GameStop (GME-US) 上漲 3.62%，至 17.77 美元

GameStop 周四 上午表示，億萬富翁激進投資客科恩 (Ryan Cohen) 將接任這家電子遊戲零售商的 CEO、董事長和總裁，立即生效，而且他不會領取薪水。

GameStop 董事會周三 (27 日) 在科恩投棄權票的情況下，一致投票任命這位企業家為該零售商的最高執行長。根據證券備案文件，科恩之前曾擔任執行董事長，但將在最新任命後辭去這一職務。

新聞稿指出，科恩不會因其工作而「獲得任何報酬」。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 0.26%，至 241.12 美元

美國首起有關特斯拉自動駕駛儀駕駛人助理功能致死的審判，將於周四開始開庭陳詞，其結果可能有助於在全美內形成判例。

加州法院的審判源於一起民事訴訟，指控 Autopilot 系統導致車主 Micah Lee 的 Model 3 突然加速，撞上一棵棕櫚樹並爆炸。法庭文件顯示，2019 年的事故導致 Lee 身亡，兩名乘客重傷。乘客和 Lee 的遺族對特斯拉提起訴訟，指控特斯拉知道 Autopilot 功能以及其他安全系統在出售汽車時有缺陷。

特斯拉否認承擔責任，宣稱 Lee 在開車前飲酒。這家電動車製造商還聲稱，目前尚不清楚事故發生時自動駕駛儀是否已啟用。

每日關鍵經濟數據：

美國第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季率終值 3.7%，預期 3.7%，前額 3.7%。

美國第二季實質 GDP 年化季率終值 2.1%，預期 2.2%，前值 2.1%

美國當周首次申請失業救濟人數 (萬人)20.4，預期 21.5，前值 20.2

華爾街分析：

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，股市需要在利率方面有所緩和才能走高，而聯準會需要放棄鷹派立場才能實現這一目標。

TwentyFour Asset Management 投資組合經理 Gordon Shannon 指出，投資者正在調整預期，如今認為未來維持高利率水準的時間更長，而降息的幅度減少。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 表示，他對美國經濟實現軟著陸的有信心，因為消費者支出保持強勁，並已經扭轉了經濟衰退的預期。不過，他對擬議的巴塞爾協議 III 感到擔憂，該協議建議提高美國銀行的資本金要求。他認為，這可能削弱美國銀行業的競爭力。