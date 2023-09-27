小摩策略師：Fed政策轉向 美股將在明年創下歷史新高

摩根大通財富管理 (JPMorgan Wealth Management) 全球投資策略師 AJ Oden 表示，隨著聯準會 (Fed) 可能結束升息，並轉向降息，標普 500 指數明年將創下歷史新高。

Oden 預計標普 500 指數將在 2024 年中期觸及新高，這意味著較當前水準還有 12% 上漲空間，有望達到 4,796 點。

摩根大通預期 Fed 將很快轉向降息，對股市來說是重大利多因素。Oden 指出，央行在過去一年大幅提高利率以降低通膨後，Fed 官員如今對經濟表現出更樂觀的態度。

他指出，Fed 最新的經濟預測摘要 (SEP) 顯示，Fed 最青睞的個人消費支出物價指數 (PCE) 預計到 2026 年將降至 2%。

Oden 表示：「如果我們回顧 Fed 會議和他們的 SEP，軟著陸似乎對他們來說非常重要。從標普來看，這確實像是一個金髮女孩的場景。」

同時，根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場也預期將在明年年中轉向降息。「這是軟著陸的基本情況。在某個時候，你認為 Fed 將轉向，市場將從那裡開始反彈。」

Oden 也表示，強勁的美國消費者也將有助於支撐未來降息帶來的反彈。儘管過去一年金融狀況顯著收緊，但美國消費者支出依然強勁，他表示，標普 500 指數中 88% 的非必需消費品類股「有望表現相當不錯」。

這樣的觀點與悲觀預測人士相反，他們認為，由於通膨可能出現反彈，且 Fed 會將利率維持在限制性水準，美國經濟衰退迫在眉睫。