〈美股盤後〉美債殖利率回升 Fed放鷹 道瓊震盪收黑

距離政府關門剩不到四天，樂觀的經濟數據推動美債殖利率回升，油價大幅走高給大盤帶來壓力，蘋果等科技巨頭搖搖欲墜，Meta 推出頭戴裝置「Quest 3」後股價走低，道瓊週三 (27 日) 震盪收黑，標普收盤近乎持平。

10 年期美債殖利率上漲約 6 個基點，達 2007 年以來最高。2 年期美債殖利率也有所攀升。同時，WTI 原油期貨上漲逾 3%，收高於每桶 93 美元。

數據方面，美國商務部週三布數據顯示，受工廠設備訂單反彈提振，8 月耐久財訂單月率初值成長 0.2%，遠高於市場預期的 - 0.5%，凸顯儘管政策利率維持在高檔，但企業投資依然強勁。

政經方面，聯準會官員持續放鷹，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週三受訪時表示，即使充分證據證明經濟持續強勁，尚不清楚聯準會是否會結束升息，預計聯準會明年將維持利率穩定，今年底前可能會再度升息一次。

高盛週三表示，政府關門的可能性似乎一直存在，現在機率已上升至 90%。

美國參眾兩院就撥款法案陷入僵局，美國參議院推出一項「跨黨派法案」，為政府在 2023 年 11 月 17 日之前提供資金，這可能是避免政府關門的最後機會，而眾議院則尋求提出另一個僅獲共和黨陣營支持的議案，美國總統拜登呼籲眾院共和黨員批准政府融資計畫。

美國總統拜登週二參觀通用汽車工廠時，力挺勞工調薪 40% 的訴求，美國汽車工人聯合會 (UAW) 週三表示，如果與勞工薪資談判沒有取得重大進展，擬週五擴大在底特律傳統車企的罷工。

美股週三 (27 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊漲跌互見，公用事業跌幅最大 (-1.93%)，但能源板塊表現最佳 (+2.51%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.41%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.89%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.21%；亞馬遜 (AMZN-US) 持平。

道瓊成分股普遍疲弱。Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.79%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.52%；Merck (MRK-US) 下跌 1.38%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.33%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.31%。

費半成分股多收高。高通 (QCOM-US) 跌 0.48%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.33%；美光 (MU-US) 漲 0.43%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.73%；AMD (AMD-US) 上漲 2.20%；德儀 (TXN-US) 漲 0.11%。

台股 ADR 集體回暖。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.36%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.39%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.89% 至每股 170.43 美元。天風國際證券分析師郭明錤稱，iPhone 15 Pro 系列過熱問題的原因可能是散熱妥協而非 3 奈米製程瑕疵，預測蘋果可能會嘗試以軟體更新來修正此問題。

Peloton (PTON-US) 週三盤後股價飆升逾 20%，此前正常交易時段收紅 0.65% 至每股 4.65 美元。Lululemon 與 Peloton 盤後宣布達成健身內容協議，作為協議一部分，Lululemon 將生產聯名服裝，Peloton 將在其網站和零售店銷售。同時，Peloton 的健身內容將提供給 Lululemon Studio Mirror 的用戶

美式賣場好市多 (COST-US) 收紅 1.91% 至每股 563.53 美元。好市多上季營收、獲利均優於預期，因消費者湧入購買便宜的雜貨與其他民生必需品，消弭非必需品需求的疲軟表現。好市多上季全球同店銷售額年增 1.1%。

「AI 巨獸」輝達 (NVDA-US) 走升 1.33% 至每股 424.68 美元。自從微軟支援的 OpenAi 在去年年底推出 ChatGPT 聊天機器人以來，GPU 的需求量一直很大。微軟技術主管表示輝達人工智慧晶片的供應正在改善。

經濟數據

美國 8 月耐久財訂單月率初值報 0.2%，預期 - 0.5%，前值 - 5.6%

美國 8 核心耐久財訂單月率初值報 0.4%，預期 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析

九月是股市季節性疲軟的月份。事實上，標普 9 月已下跌超過 4%，道瓊指數下跌超過 2%。那斯達克指數是三者中表現最差的，本月下跌超過 5%

SPI 財富管理公司常務合夥人 Stephen Innes 表示：「投資人致力於應對長期升息及其對經濟的潛在影響，本週他們似乎傾向於減持策略，美國政府關門危機已經迫在眉睫，使得市場情緒更加焦慮。」

摩根大通首席市場策略師 Marko Kolanovic 警告：「未來可能會出現更多波動，並稱今夏恐慌指數 VIX 的低水平是技術性失常。」

摩根大通資產管理公司固定收益部門資訊長 Bob Michele：「經濟和債券市場處於轉折點，過去 15 年達到結構性低點是不正常的，現在我們將恢復到更正常的狀態。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

