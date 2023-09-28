【量大強漲股整理】迎接Q4，選股策略為何?十月份該鎖定那些主流股?

台股今日開高走高，狹幅振盪，盤中資金轉入 AI 概念股，終場上漲 43.38 點，收在 16353.74 點，成交量 2540.02 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 77.29 億元；投信買超 32.81 億元；自營商賣超 18.11 億元，三大法人合計賣超 62.6 億元。

台股今日走高後追價買盤力道不足，收量增紅 K 棒，日線連二紅，今日是 Q3 最後一個交易日，同時收周線、月線、季線，周線上漲 9.26 點；大盤低檔 16200 關卡有撐，未破前波低檔 16202，明天進入中秋連假，從歷史經驗來看，中秋節後一周上漲機率 75%，本周日均量只有兩千多億元，彈升力道有限，就是區間震盪格局，金管會主委出來信心喊話，台股基本面是健全；Q4 向來是一年中，上漲機率最高的季度，臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，走出先蹲後跳的格局。

個股方面，權值股， (2330-TW)台積電、 (3008-TW) 大立光，以上漲作收，(2454-TW)聯發科，小跌 0.27%、(2317-TW)鴻海，收在平盤； 近期外資券商陸續針對 AI 概念股發出樂觀報告，尤其 9 月營收將於下周陸續公布，有望重回上升軌道，AI 股跌深強彈，(2382-TW) 廣達，上漲 4.1%，站穩月線、(3231-TW)緯創，早盤強勢，盤中遭遇賣壓，股價由紅翻黑，但投信力挺三日； PCB 類股表現較佳，(3715-TW)定穎投控，盤中一度拉漲停、(2368-TW) 金像電，上漲 3.7%； iPhone 15 Pro 系列過熱問題的原因可能是散熱妥協而非 3 奈米製程瑕疵，(2421-TW)建準，站回月線關卡，(3017-TW)奇鋐，大漲逾 6%、(3653-TW)建策，也有 + 3% 以上的漲幅，光通訊 (3234-TW) 光環，亮燈漲停，矽光子 (3081-TW) 聯亞，有 + 2.63% 漲幅，(3363-TW)上詮，站穩五日線大關，個股持續呈現輪動。

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今日影音

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9/28 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2025-TW) 千興

(2417-TW) 圓剛

(3715-TW) 定穎投控

(1471-TW) 首利

(3036-TW) 文曄

(3017-TW) 奇鋐

(5225-TW) 東科

(1618-TW) 合機

(1609-TW) 大亞

(6806-TW) 森崴能源

(2368-TW) 金像電

(3032-TW) 偉訓

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【上櫃量大上漲股】

(3325-TW) 旭品

(3234-TW) 光環

(5432-TW) 新門

(8227-TW) 巨有科技

(6187-TW) 萬潤

(5426-TW) 振發

(4542-TW) 科嶠

(5452-TW) 佶優

(5324-TW) 士開

(3322-TW) 建舜電

(5439-TW) 高技

(8936-TW) 國統

(5234-TW) 達興材料

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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