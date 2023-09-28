晶碩迎雙11拉貨潮 下半年毛利率走揚 明年營運再成長

隱形眼鏡製造商晶碩 (6491-TW) 今 (28) 日舉行法說，展望後市，公司看好，隨著迎接雙 11 檔期，中國客戶拉貨力道強勁，預期 10 月將會是全年高峰，下半年毛利率將走揚；明年在產能增加下，營運優於今年。

晶碩表示，雖然整體中國市場今年上半年銷售不如預期，不過 618 檔期銷售量仍優於預期，因此中國客戶仍樂觀看待今年雙 11 檔期，同時將帶動公司產能稼動率提升至 95%。

法人預期，晶碩迎接下半年出貨旺季，加上客戶備戰雙 11，相較於過去兩年營運高峰落在 9 月，今年第四季會是全年高峰，且 10 月會更明顯；獲利方面，下半年毛利率有望優於上半年，全年拚靠攏去年的 52% 。

細分各市場今年表現，中國在旺季帶動下，全年業績將成長逾 10%、日本因未有明顯淡旺季之分，全年約成長 5%、台灣則在疫情解封後，隱形眼鏡需求攀高，業績也有望增加 15%。

產能部分，目前龜山廠月產能 9000 萬片，明年將大幅增加至 1 億片，此外，廠區由租轉買，預期未來每年有望貢獻 0.38-0.4 億元營收；大溪廠則預計明年開始投產。

矽水膠布局進展方面，晶碩表示，歐洲目前銷售月拋的矽水膠，今年第三季上市日拋、日本也規劃明年第三季開賣日拋矽水膠；儘管矽水膠毛利高，不過目前營收占比僅個位數，對於今年毛利率貢獻有限。