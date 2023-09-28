調查：高利率環境下 逾四成CFO正在削減資本支出

杜克大學福夸商學院 (Fuqua School of Business)、亞特蘭大以及里奇蒙聯準銀行周三 (27 日) 發布一項調查指出，在利率上升擠壓獲利的情況下，越來越多財務長正在削減支出計畫。

美國聯準會 (Fed)7 月將聯邦基金利率調升至 5.25%-5.50% 的目標區間後，上周將利率維持在 22 年高點，並暗示今年可能再升 1 碼，以對抗通膨。

根據調查，企業財務主管對於借貸成本上升，感到越來越憂心。上一次問到同樣問題的調查是在 2022 年第四季，當時有 32% 的財務主管表示已減少資本投資，29% 的人則減少其他支出。

本次調查顯示，41% 的財務主管表示，當前的利率迫使他們必須削減資本支出，42% 的財務主管則減少出差和廣告等方面的成本，另有 21% 受訪者稱，若將當前利率再維持一年，或是升到更高水平，他們就會限制資本支出，15% 的受訪者則表示會削減其他的營運成本項目。

這項調查是在 8 月 21 日至 9 月 8 日期間進行，訪問對象涵蓋 320 家企業的財務長。

儘管如此，多數財務長對美國經濟前景仍抱持樂觀態度。當被要求從 0 到 100 表示他們對經濟的樂觀程度時，平均給分為 56，高於一年前的 53。