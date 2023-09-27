〈美股早盤〉美債殖利率走軟提振大型股 主要指數開高

美股主要指數周三 (27 日) 開高，因為美債殖利率走軟提振大型股。投資人靜待本周美國財政法案和通膨數據進展，以判斷聯準會 (Fed) 的政策前景。

截稿前，道瓊工業指數漲近 17 點或 0.05%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。

在利率恐慌將美股推至 6 月初以來新低水準後，隨著市場恢復平靜，股票和債券的拋售有所緩解。華爾街恐慌指標──芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 在觸及 5 月以來最高水準後回落。

美國公債殖利率下滑 3 個基點，從 16 年高點回落，原因是市場猜測聯準會 (Fed) 將在明年或更長時間內保持限制性政策，美元指數則接近今年新高。

德銀利率策略師 Hauke Siemssen 表示，市場已經沒有進一步拋售的理由，部分穩定原因可能是心理因素所致。投資人已經觸及公債殖利率門檻，需要更舉體的理由跨越該門檻。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 昨日在該行官網上發文表示，他認為 Fed 有 60% 的機率能將通膨降至 2% 目標而不會對經濟造成嚴重傷害，另外有 40% 的機會通膨可能根深蒂固，需要進一步升息控制。

卡什卡里在談到軟著陸的情況時表示，今年晚些時候可能要再升息 1 碼 (25 個基點)，之後聯邦公開市場委員會 (FOMC) 把政策利率維持在這一水準足夠久的時間，好在合理的時間內把通膨帶回目標。

經濟數據方面，在商業設備訂單反彈的帶動下，美國 8 月耐久財月增率初值報 0.2%，遠超預期的下滑 0.5%，前值下修至 - 5.6%。數據透露，儘管美國借貸成本上升，但投資仍具韌性。

另外，9 月扣除波動較大運輸類別的耐久財訂單月率初值成長 0.4%，高於預期的 0.2%，前值由成長 0.4% 下修至 0.1%。另外扣除飛機國防資本財訂單月率成長 0.9%，高於預期的 0.1%，前值自 0.1% 下修至下滑 0.4%。

截至台北時間周三（27 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 0.43%，至每股 300.25 美元

Meta 的年度 Connect 會議將於美國當地時間 9 月 27 日至 28 日以主題演講拉開帷幕，預計臉書的母公司將把 Meta Quest 3 作為此次活動的核心。除了主要硬體亮相之外，今年的活動似乎將也同樣關注軟體創新，包括 Meta 在人工智慧和原宇宙的不斷擴展發展。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.36%，至每股 313.27 美元

據 The Information 援引知情人士報導，微軟正在開發成本更低的人工智慧 (AI)，旨在模仿 OpenAI 模型的品質。微軟產品團隊正在測試該公司使用開源 AI 模型構建的更小、更便宜的模型。該公司正在考慮是否向其 Azure 雲端客戶提供這些更便宜的模型。

法拉第未來 (FFIE-US) 早盤下跌 27.32%，至每股 1.79 美元

電動車新創公司法拉第未來周三 (27 日) 美股盤前重挫逾 20%，此前這家資金吃緊的公司宣布計劃透過股票發行籌資最多 9,000 萬美元。法拉第未來表示，打算將這筆籌集的資金用於營運，包括提高產量、償還債務和潛在的合併機會。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月耐久財訂單月率初值報 0.2%，預期 - 0.5%，前值 - 5.6%

美國 8 核心耐久財訂單月率初值報 0.4%，預期 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司固定收益部門投資長 Bob Michele 表示：「我們正處於經濟和債券市場的轉折點，過去 15 年是不正常的，我們達到了結構性低點，現在我們將恢復到更正常的狀態。」

摩根士丹利投資長 Mike Wilson 日前表示，隨著美國民眾受到高油價、學生貸款支付和昂貴住房開支的打擊，下一季消費類股將面臨重大下行風險。