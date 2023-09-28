路透：Meta領導AI晶片開發主管本月底離職

路透周三 (28 日) 援引知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms 一名負責開發自家人工智慧 (AI) 晶片的高層將於本月底離職。

知情人士表示，Meta 負責基礎設施的副總裁 Alexis Black Bjorlin 將在本月底離職，但她不會立刻離開公司，其職位將由 Meta 的工程副總裁 Yee Jiun Song 接替，繼續替公司開發自家人工智慧 (AI) 硬體。

據了解，Black Bjorlin 曾在博通 (AVGO-US) 和英特爾 (INTC-US) 任職，他所領導的團隊負責設計一款客製化晶片，用來處裡一系列 AI 工作，這是該公司在聊天機器人和圖片生產器占主導地位的時代，對其龐大資料中心網路進行全面改革的關鍵部分。

對於上述消息，Black Bjorlin 並未立即回應置評請求。

報導指出，Meta 周三有望透露其混合時境 (MR) 頭戴式裝置的細節，該設備是進入 Meta 所謂的「元宇宙」的窗口。知情人士透露，Meta 元宇宙的一個關鍵特徵是會有獨特的虛擬助手。因此為創造並支持這些功能，Meta 正在改造其數據中心，並使用輝達 (NVDA-US) 的晶片打造強大的超級電腦。

路透今年早些時候曾報導，Meta 也在開發自己的客製化晶片，這將有助其控制成本並更好的規畫自己獨立於商業晶片供應商的發展道路。然而事實證明，該公司最初的一些努力比使用現有晶片還要慢，導致該公司放棄一些 AI 晶片。

不過，Meta 目前正在開發一種新的晶片，將涵蓋所有類型的 AI 工作。

截稿前，Meta Platforms(META-US) 周三盤中股價下跌 0.59%，每股暫報 297.19 美元。