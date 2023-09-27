幣安出售俄國業務給CommEX 交易金額未透露

全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 周三 (27 日) 表示，將把其俄羅斯業務出售給新成立的交易所 CommEX，預估撤資過程將耗時長達一年。此舉讓幣安成為自俄羅斯對烏克蘭開戰以來最新一家撤出莫斯科的公司。

作為全球最大的加密貨幣交易所，幣安沒有透露這筆交易的財務細節。該公司表示，將不會從此次出售中獲得持續的收入分成，也不會保留回購該業務股票的選擇權。

幣安首席合規官 Noah Perlman 在一份新聞稿中說：「展望未來，我們認識到在俄羅斯開展業務不符合幣安的合規戰略。」他沒有提到俄烏戰爭，俄羅斯稱之為「特殊軍事行動」。

幣安還表示，其現有俄羅斯用戶的所有資產都是安全的，用戶的遷移將有一個有序的過程。

據幣安網站介紹，CommEX 是一家由加密風險投資家支持的集中式加密貨幣交易所。該公司周二才推出自己的交易所，但並未回應就幣安交易置評的請求。

包括雷諾 (Renault)、殼牌 (SHEL-US)、麥當勞 (MCD-US) 等公司在內的許多西方公司已同意出售其在俄羅斯的資產，或將其移交給當地的管理人員，以採取行動且遵守因俄烏戰爭而受到的制裁，同時應對克里姆林宮發出的可能被扣押外資資產的威脅。

