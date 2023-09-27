美國上周房貸利率升至近23年新高 房貸需求急凍

美國房貸利率剛剛達到 2000 年以來的最高水準。因此，房貸需求目前接近 27 年來的低點。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降 1.3%，較一年前同周下降 25.5%。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 7.31% 升至 7.41%；自備 20% 頭款的貸款點數則從 0.72（包括發起費）降至 0.71。一年前的利率為 6.52%。

30 年期固定巨額房貸利率升至 7.34%，為 2011 年 MBA 開始統計巨額利率系列歷史以來的最高利率。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 引用聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的話表示：「根據 FOMC 的最新預測，利率預計將在更長時間內走高，這推動了國債殖利率的上漲。」「購屋族和房主繼續感受到利率上漲的影響。」

房貸再融資申請本周下降 1%，較一年前下降 21%。在疫情頭幾年利率創歷史新低以及再融資熱潮之後，現在擁有貸款的借款人已寥寥無幾，面對夠高的房貸利率，他們可以靠再融資受益。

購屋房貸申請本周下降 2%，年減 27%。

如今的潛在買家面臨前所未有的待售房屋供應量達歷史性低點，再加上利率上升和房價上漲。史上偏高的利率給房價潑了一盆冷水，但供需失衡如此嚴重，以至於即使越來越多買家買不起房，但仍推高了房價。

根據《抵押新聞日報》的另一項調查，本周利率繼續走高。根據另一份報告，即使由於轉售市場供應短缺而導致的新屋銷售在 8 月也受到打擊。8 月銷售額較 7 月下降近 9%，創 3 月以來的最低水準。