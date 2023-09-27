引擎起火風險 南韓現代、起亞在美召回數百萬輛汽車

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三 (27 日) 表示，現代汽車和起亞汽車 (KIA) 分別將在美國召回約 160 萬輛和 170 萬輛車，主因是汽車引擎有起火風險。

根據車商提交給 NHTSA 的文件，起亞汽車在美國召回的範圍包括部分 2010-2019 的 Borrego、2010-2013 的 Forte、Forte Koup、Sportage、2015-2018 的 K900、2011-2015 的 Optima、2011-2013 的 Optima Hybrid、 Soul、2012-2017 的 Rio、2011-2014 的 Sorento、2010-2011 的 Rondo。

起亞汽車表示，汽車中的煞車液壓控制單元 (HECU) 可能會出現電路短路，導致停車或行車時引擎起火。

現代汽車方面則將召回部分 2011-2015 的 Elantra、Genesis Coupe、Sonata Hybrid、2012-2015 的 Accent、Azera、Veloster、2013-2015 的 Elantra Coupe、Santa Fe、2014-2015 的 Equus、2010-2012 的 Veracruz、2010-2013 的 Tucson、2015 的 Tucson Fuel Cell、2013 的 Santa Fe Sport。

現代汽車表示，防鎖死煞車系統 (Anti lock Brake System, ABS) 模組可能會在內部洩漏煞車油並導致電路短路，可能會造成停車或行車時引擎起火。文件顯示，經銷商將根據狀況更換 HECU 和 ABS 保險絲。