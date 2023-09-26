美國9月消費者信心指數降至103 創4個月新低

受到經濟與就業市場展望惡化影響，美國 9 月消費者信心連續第二個月下滑，跌至 4 個月低點。具體來看，美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布數據顯示，9 月消費者信心指數報 103.0，低於市場預期的 105.5，遠不及 8 月修正後前值 108.7，已經連續兩個月下滑。

美國 9 月消費者信心連兩降，創 4 個月來新低。(圖: ZeroHedge)

另外，9 月現況指數小幅上升至 147.1，高於 8 月的 1174.8；9 月預期指數降至 73.7，低於前值 80.2 並創 5 月以來新低，反映消費者對未來 6 個月商業狀況、就業機會和收入的信心下滑，從歷史上來看，該數據低於 80 意味著明年經濟將出現衰退。

至於關鍵的通膨數據方面，消費者對未來 12 個月的通膨預期與 8 月持平。不過消費者對 6 個月後家庭經濟狀況的預測 (不包含預期指數) 進一步惡化。

9 月消費者對未來 12 個月通膨預期與 8 月持平。(圖: ZeroHedge)

9 月消費者對家庭經濟狀況預期走弱。(圖: ZeroHedge)

調查顯示，9 月消費者認為經濟「有點」或「很可能」陷入衰退的比例在 8 月下降後有所攀升。

9 月消費者對未來 12 個月經濟可能步入衰退的預期反彈。(圖: ZeroHedge)

至於就業市場方面消費者看法較為樂觀，只有不到 41% 的消費者認為就業機會「充足」，但展望未來 6 個月，更多消費者預料就業機會將減少。

另外就業機會「充足」和「難找」的指標之差增加到 27.3，至這是經濟學家密切留意的衡量就業市場實力的指標。在過去兩年中，這一指數已降至更接近新冠疫情前水準的趨勢。

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 在聲明中表示，整體報告來看消費者仍擔心物價攀升，尤其是食品和汽油價格上漲。與此同時，消費者還表達對政治局勢以及利率上升的擔憂。

Peterson 在聲明中還提到，消費者可能會聽到更多關於企業獲利的壞消息，而職位空缺正在縮小且利率繼續上升，大型商品可能更加昂貴。消費者對利率的預期在上個月急遽上升後有所下降，但對股價的期待值卻持續走低。