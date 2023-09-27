FTC聯手美國17個州 向亞馬遜提起反壟斷訴訟

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和紐約、密西根、麻塞諸塞、紐澤西等 17 個州的最高執法長官州檢察長周二 (26 日) 聯合向西雅圖的法院提起訴訟，指控亞馬遜阻擋市場競爭，利用自身優勢抬高商品價格、扼殺消費者和企業相關的創新。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周二盤中股價受消息影響下挫 3.78%，每股暫報 126.31 美元。

FTC 在聲明中一開頭就指出，亞馬遜利用一系列相互關聯的不公平競爭策略非法維持其壟斷力。FTC 及各州認為，亞馬遜的行徑阻止競爭對手和賣家降低價格、降低購物體驗的品質、向賣家收取過高的費用、讓競爭對手無法和亞馬遜公平競爭。

據 FTC 指控，亞馬遜在兩種市場都有損害競爭行為，一是服務消費者的線上超市，二是為賣家提供服務的線上市場，也就是涉及通常人們所說的協力廠商電商業務。主要手法包括：

一、懲罰在其他平台提供比亞馬遜平台價格更低商品的線上零售商家，要求賣家把商品維持在較高的售價水準。例如，若亞馬遜發現賣家在亞馬遜以外平台的售價更低，亞馬遜就能讓買家在亞馬遜的搜索結果中看不到這類在其他平台提供折扣的賣家。

二、限制賣家商品成為亞馬遜會員服務 Prime 覆蓋產品的資格，若賣家要讓商品上架 Prime 服務，就必須使用亞馬遜昂貴的配送服務，這讓賣家在其他平台出售商品的成本大幅提高。這種非法脅迫反過來又限制了對手平台和亞馬遜競爭的能力。

FTC 還提到，亞馬遜強迫數十萬的賣家使用亞馬遜的廣告等服務，賣家向亞馬遜支付的各類服務費用合計將近占總收入的 50%。這些費用既傷害賣家也傷害購物者，消費者因此以更高的價格購買亞馬遜平台內外出售的商品。

FTC 主席麗娜．汗 (Lina Khan) 周二表示，除物流專案、廣告和其他服務的收費外，「賣家現在每賺 2 美元，就被亞馬遜拿走 1 美元」。

FTC 指出，目前和起訴亞馬遜的 17 個州尋求聯邦法院發出永久禁令，禁止亞馬遜的非法行為，粉碎亞馬遜的壟斷掌控，恢復正常競爭。

隨後亞馬遜發布聲明表示，將在法庭上質疑 FTC 的指控，FTC 的行動從「根本」上背離了該機構保護消費者的使命，並且「無論在事實和法律上都是錯的」。

亞馬遜的法務總監 David Zapolsky 說，FTC 指控的行為實際上助長了零售行業的競爭和創新，給消費者帶來更多選擇，降低了商品價格，提高了配送速度，讓眾多亞馬遜平台的買家得到更多機會。如果法院滿足 FTC 的訴求，結果將適得其反。