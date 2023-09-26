投資人評估利率未來途徑 10年期美債殖利率走跌

美國國債殖利率周二 (26 日) 幾乎沒有變化。投資人正在評估聯準會貨幣政策的前景，並關注即將發布的經濟報告。

美東時間清晨 6:07，10 年期美國公債殖利率下跌 2.7 個基點至 4.515%，較本周觸及的多年高點略有回落。2 年期公債殖利率下跌 0.8 個基點至 5.123%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考量了利率的未來走勢以及聯準會何時可能再次升息。在最新政策會議結束時，聯準會維持利率不變，但表示預計今年將進一步升息。 今年還有兩次聯準會會議。

聯準會也調整了降息預測，顯示利率可能在更長時間內保持較高水平，因為經濟展現出韌性，而且即使物價壓力有所緩解，通膨仍然過高。

預計周五 (29 日) 將公布關鍵通膨數據，即個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是聯準會的關鍵經濟指標。

由於國會在支出法案上仍存在分歧，投資人也擔心美國政府可能關閉。國會兩黨必須達成協議，確保政府在本財年結束前繼續獲得資金，否則政府最快可能在 10 月 1 日關門。

穆迪投資人服務公司周一 (25 日) 表示，政府關門可能會對美國的信用評等產生負面影響。

投資人將關注周二的幾份重要經濟報告，包括新屋銷售數據和 8 月最終建築許可數據，以及最新的消費者信心報告。