美延續高利率高債息ETF月配息組合殖利率衝破6%

9 月 FOMC 會議如預期維持利率不變，上修利率點陣圖顯示高利率環境將維持更長時間，並於會後聲明形容美國經濟為「穩健成長」，市場消化降息門檻升高，美國 10 年公債殖利率站上 4.5%，再度吸引買盤大舉進駐債市，已追募七次的元大美債 20 年 (00679B)，新增額度釋出後 2 個交易日即獲逾 40 億資金流入，投資人數並成長至 18.2 萬新高，持續為最具代表性的債券 ETF。

至 9 月 22 日，元大美債 20 年 (00679B) 標的指數殖利率 4.7%，為 2012 年以來新高；長天期投資級債 ETF 元大 AAA 至 A 公司債 (00751B)、元大投資級公司債(00720B) 標的指數殖利率分別達 5.6%、6.3%，均已超越近年台股大盤最高水準。債券只要發債國家或是企業不違約，債息為每期固定支付，不像股票股利會隨當年企業經營結果而有變化，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立穩定收益部位。如美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產；而投資等級債信評約僅次於美國公債，又能提供較美國公債更好的收益性。

今年以來 AI 題材領漲股市，但利多效應近期明顯減少，隨美債殖利率高檔走揚，股市評價面的上檔壓力明顯出現，加上債券價格走低代表殖利率提升，是更實際的「價低息更高」，債券 ETF 約 5% 至 6% 的配息率，相較股息收益並不遜色，因此看到市場資金持續逢低買進，尋求穩定收益。

同時債券 ETF 具有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣 670 萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

偏好每季領穩定現金流的投資人，也可以透過債券 ETF 進行配置，例如元大投資級公司債 (00720B)、元大美債 20 年(00679B)、元大 AAA 至 A 公司債(00751B) 皆為季配商品組合，且除息時間分開，同時佈局三檔，還能月月穩定領債息。

提醒投資人參加 ETF 配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。