投資人言估經濟前景 美債殖利率平盤震盪

美國國債殖利率周五 (22 日) 幾乎沒有變化，因為投資人在本周的聯準會政策會議後考量經濟前景並評估利率後市。

美東時間上午 6:02，10 年期公債殖利率上揚 0.2 個基點至 4.482%。2 年期公債殖利率下跌 0.6 個基點至 5.142%。兩者均較周四 (21 日) 創下的多年新高略有回落；分別達到 2007 年和 2006 年的水平。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四初請失業金人數為 20.1 萬人，低於預期，部分交易員認為這代表可能需要進一步升息來冷卻包括勞動市場在內的經濟。

聯準會周三 (20 日) 結束最新政策會議，表示目前將維持利率不變，但補充今年可能會再次升息。同時也表示，由於明年預計降息次數減少至 2 次，利率將在更長時間內維持在高水準。

聯準會主席鮑爾表示，通膨壓力繼續讓政策制訂者感到擔憂，即使跡象顯示通膨正在緩解，但仍需要取得更多進展。

與此同時，在眾議院共和黨領導人讓眾議院休會後，周四也出現對政府關門的擔憂。這引發人們擔憂國會不會通過為政府提供資金所需的法案。

這種政府關閉不僅會削弱人們對美國政府繼續運作能力的信心，還會減少第 4 季的國內生產毛額 (GDP)。聯準會的貨幣政策也可能受到影響，因為政府關門可能會限制聯準會可獲得的經濟數據。