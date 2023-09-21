投資人消化聯準會利率決策 10年期美債殖利率升至16年新高

隨著投資人消化聯準會的利率決定和前瞻性指引，美國公債殖利率周四 (21 日) 攀升，10 年期和 2 年期公債殖利率接近 10 多年前的水平。

美東時間清晨 6 點，10 年期公債殖利率上漲 8.6 個基點至 4.433%，創下 16 年新高。2 年期公債利率上漲 3.7 個基點達 5.157%，徘徊在 2006 年達到的水平附近。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

聯準會在周三 (20 日) 結束的 9 月會議上宣布決定維持利率不變，符合投資者的預期。

不過，政策制訂者也表示，預計今年將再次升息，利率將在更長時間內保持在偏高水平；預計 2024 年將僅降息 2 次。聯準會 6 月時預計明年將降息 4 次。

在宣布這項消息後的記者會上，聯準會主席鮑爾表示可以「謹慎執行」其貨幣政策。然而，他也表示，雖然壓力有所緩解，政策制訂者仍希望看到在對抗通膨方面取得更多進展。

聯準會周三也發布多項關鍵經濟指標的預測，並表示預計今年國內生產毛額 (GDP) 將成長 2.1%，遠高於先前的預測。

同時，用於追蹤通膨率的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數目前預期為 3.7%，低於 6 月的預測。

周四預計將公布 8 月成屋銷售數據和每周首次申請失業救濟金人數數據。其他數據方面，在周三公布的通膨低於預期後，英國央行將宣布最新利率決定。