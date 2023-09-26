小摩：美股下半年面臨壓力 但調升全球能源股評級

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 表示，隨著美國通膨降溫，可能迫使零售商、汽車製造商和航空公司等企業放棄部分在過去 2 年獲得的定價權，這個逆風可能會在 2023 年最後幾個月給美股帶來壓力。不過在油價高升下，該行調升全球能源股評級。

Kolanovic 週一在給客戶的報告中警告，業績成長在年底前仍將面臨挑戰。他同時也重申升息滯後影響的警告。

美股週一結束連續 4 天的下跌，標準普爾 500 指數上漲 0.4%。由於投資人擔憂持續高利率對經濟的影響，美股自 8 月以來一直不穩定。

儘管 Kolanovic 維持了對股市的保守的看法，但小摩將全球能源股的看法上調至「增持」，理由是石油近期和長期存在上行風險。

該行上週，表示，隨著能源超級週期捲土重來，油價可能攀升至每桶 150 美元的高點，並敦促投資人買入該領域。

Kolanovic 承認能源股一直難以跟上油價飆升的步伐，油價的表現大幅領先能源股。但他指出，隨著油價上漲吸引更多投資人買入相關類股，這種情況可能會改變。

自 6 月底以來，標準普爾 500 能源指數上漲約 14%，同期油價漲幅卻大幅超過該板塊，飆升約 30%。只要油價漲勢持續，華爾街就會期待能源類股能夠追上，但到目前為止，他們還無法說服散戶買進該產業。

Kolanovic 建議投資人繼續增持能源和大宗商品。「我們認為大宗商品價格還有進一步上漲的空間，而投資配置仍然很低。」

摩根士丹利投資長 Michael Wilson 近日也表示，在商業週期後期，他更看好能源。他向投資人表示，石油需求強勁，減產幅度很大，大宗商品策略師認為油價將在當前水準附近受到支撐。 但從歷史角度來看，油價目前仍然偏低。