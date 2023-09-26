假期高峰將至 UPS將雇用10萬名季節性勞工

聯合包裹服務公司 (UPS-US) 周二 (26 日) 表示，將雇用超過 10 萬名季節性工人來應對 2023 年的假期高峰，與一年前同期雇用的員工數相當。

這家全球最大包裹遞送公司在假期在內的第 4 季賺取最大的收入。該公司表示，正在全美數百個地點輪班填補全職和兼職季節性職位。

UPS 和競爭對手聯邦快遞 (FDX-US) 每年都會雇用數千名臨時工，在 10 月至 1 月期間運送更多包裹。

UPS 的之前與員工簽署一份全新的五年合約，涵蓋美國約 34 萬名卡車司機勞工，增加騰該公司的工資和福利成本。

這家總部位於亞特蘭大的公司上月調降全年營收和獲利目標，理由是勞動成本高於預期，以及在與卡車司機工會激烈的合約談判中損失了不少業務。

UPS 高層 8 月表示，客戶每天將 100 萬個包裹轉移給其他供應商，導致約 2 億美元的銷售損失。估計大約三分之一的貨物是轉給聯邦快遞運送。

分析師預計，由於高通膨侵蝕家庭預算，今年假期銷售成長速度將放緩。

職業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 的報告顯示，支出疲軟和勞動成本上升將導緻美國零售商今年雇用的季節性工人數量為 2008 年以來的最低水平。