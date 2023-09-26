穆迪：美國政府關門將對信評造成負面影響

信評機構穆迪 (Moody"s)周一 (25 日) 表示，美國政府關門將對其信用評估產生負面影響，因為這將凸顯出美國機構和治理實力相對弱於其他評級最高的政府。另外穆迪也表示，美國政府關門對經濟影響可能只是短暫的。該機構目前對美國的信評等級為 AAA。

據了解，如果美國國會無法在 10 月 1 日最新財年前通過任何支出法案提供年度資金，美國政府將停擺且數十萬聯邦政府工作人員將開始休無薪假。而在此期間，對決策者和投資人來說非常重要的主要經濟數據也將無限期暫停公布。

穆迪在周一的聲明中表示，政府關門將對美國主權信用產生負面影響，特別是將凸顯因財政赤字擴大和債務負擔能力惡化導致美國財政實力下降之際，政治兩極分化加劇對財政政策制定造成重大限制。

該機構還表示，美國政府關門最直接的影響是降低政府支出，然而隨著政府停擺持續時間越久，對整體經濟的負面影響就越大，長期停擺可能會破壞經濟與金融市場。

穆迪指出，雖然停擺不會影響政府債務支付，但將凸顯政治兩極分化是如何影響財政決策，尤其是今年早些時候政府債務上限問題上採取政治邊緣政策。

儘管債務上限危機在違約期限內獲得解決，但這仍是導致另一家信評機構惠譽 (Fitch) 在 8 月將美國降評一級的主要因素。

穆迪表示：「與許多 AAA 評等的國家相比，美國的財政政策制定力道較弱，倘若政府陷入停擺將進一步證明這種疲弱。」而這樣的後果將導致財政赤字持續居高不下，利率成本高於預期，讓美國的評等或展望承受莫大壓力。