〈房產〉三重預售案領漲帶動唱高歌 三年成交價漲幅逾3成

新北市三重的二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引了國建 (2501-TW) 等建商插旗推案，新建案價格屢創新高，房仲業者彙整實價登錄資料發現，目前三重預售屋的成交單價約為每坪 62.1 萬元，與 2019 年同期的每坪 47.2 萬元相比，漲幅高達 31.6%。。

同時，在而且在預售案的帶動下，三重新成屋、中古屋也分別有 17.5%、16.3% 的成長幅度，三重房價漲勢也猛。對此，東森房屋三重捷運重劃加盟店店長黃水龍表示，三重兼顧生活機能、交通機能與未來發展性，房價自然會水漲船高，只是目前三重房價已經來到歷史高點，再加上近期市場出現降溫跡象，預估未來三重房價將會維持在相對平穩的狀態。

黃水龍指出，在過去幾年全台房市一片火熱的環境下，三重憑藉成熟的基礎機能與可觀的未來發展性，區域房市表現相當亮眼，房價漲幅甚至在新北眾多行政區中遙遙領先。在交通機能方面，三重坐擁捷運中和新蘆線、桃園捷運機場線兩條線路，又有台北橋、重陽橋、忠孝橋、新北大橋等 9 座橋樑串接三重與大同、中正、萬華、士林、新莊、板橋等地，聯外交通相當便捷。另外，三重還有二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區、新北第二行政中心、捷運北環段等建設題材為區域房市增添亮點，使得三重一躍成為各大建商和購屋民眾的必爭之地。

黃水龍表示，過去幾年建商大量到三重獵地推案，導致三重新建案的價格屢創新高，目前三重新建案的成交單價普遍都在 6 字頭以上，個別預售案的成交單價甚至已經突破 8 字頭，房價漲勢相當驚人。不過，由於建商推案量較大，再加上平均地權條例的實施，近期三重新建案市場去化速度明顯放慢，預估未來一段時間，三重的房價應會保持平穩，且部分買氣會逐漸轉向中古屋市場。

目前三重以三重捷運站周遭的住宅交易最為熱絡，三重捷運站為雙捷運交會站，可共享天台商圈、菜寮商圈的生活機能，又有集美國小的明星學區坐鎮，未來這裡還會有三重首家購物商場 City Link 進駐，目前此一區塊內屋齡 20 年以內中古屋的房價普遍只要 5 字頭上下，買方多為三重在地的首購族、換屋族。



東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，三重與台北市隔水相望，區位條件相當優越，而且與雙北其他精華區相比，三重的房價仍屬親民，對於有自住需求的購屋民眾來說，三重的確是一個不錯的選擇。不過由於目前三重的房價已經來到歷史最高點，購屋民眾在買房時務必要謹慎抉擇，切忌盲目，最好還是要在專業房仲業者的協助下，挑選價格最具抗跌保值性的物件。