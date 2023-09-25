〈營業氣候調查〉台經院解讀房市 「不至於探底 也難快速回溫」

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 8 月營業測驗點調查，儘管營造業衝上 17 個月來高點至 103.36 點，較上月上揚 4.59 點，並呈第三個月上揚，台經院解讀，房市景氣不至於再探底，惟消費者期望房價鬆動心態未變，不容易快速回溫。

台經院說明，有鑑於 8 月有多件公共工程新案啟動，且在建土木工程進展順遂，加上中央、地方政府為兌現選舉承諾積極推動社宅建設進程等，均對土木工程業者營收產生挹注效果， 8 月營造業景氣以好轉視之。

展望未來，由於政府下半年陸續釋出重大工程案，公建預算執行情況良好，而行政院公布 2024 年公建預算規模持續上升，未來半年營造業景氣以好轉看待。

不動產業方面，隨著青年安心成家 2.0 政策於 8 月上路，自住客陸續進場購屋，尤其相對平價的蛋白區買氣表現較穩健。

不過，台經院認為，雖房市景氣不至於再探底，但政策面會繼續扮演關鍵干預的角色，國內總統大選話題熱度提高，也將稀釋對房市的關注度；同時，消費者期望房價鬆動心態未變，國內房市景氣不容易快速回溫。

台經院進一步提到，不動產業雖因平均地權條例修正案對預售屋市場造成衝擊，但部分買方轉往成屋市場，對房市交易量具正面效益。