〈房產〉雙北4座新百貨今年陸續開幕 裕隆城周邊房價漲幅居冠

試營運中的新店「YES!LIFE 裕隆城」，預計 9 月 28 日正式開幕，為大台北南區的消費商圈激起新話題。台灣房屋根據實價登錄資料，統計雙北今年新開幕的 4 大百貨周邊房價，其中新店裕隆城今年均價達每坪 54.2 萬元，較 2021 年上漲約 6.7%，漲幅為 4 大新百貨冠軍。

統計顯示，漲幅亞軍是預計最快在第四分區開幕的大巨蛋 SOGO CITY，周邊房價近 3 年房價從每坪 91.6 萬元漲至 95.1 萬元，漲幅約 3.8%；東區「Diamond Towers 台北之星」的新光三越，雖僅上漲 0.4%，但單價已突破百萬元大關，身價在 4 大新百貨中居冠。唯一下修的是 4 月開幕的大直 NOKE 忠泰樂生活，周邊均價比 2021 年微幅下滑 2.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，百貨公司結合餐飲、娛樂和消費功能，可豐富當地的生活機能，不過對像東區、大直等原本就有百貨商場且商業機能完善的地區，新百貨對區域的影響如錦上添花，房價受帶動的情況相對有限；但新店裕隆城是新店市中心第一家大型百貨商場，超過 250 個品牌進駐，規模比市區外圍的小碧潭京站宏偉，還引進新店首間影城，填補了新店市區最關鍵的消費娛樂機能，甚至吸引文山、雙和等地的跨區消費客層，也讓周邊房市因百貨的「從無到有」，出現較明顯漲幅。

房價在雙北 4 大新百貨居領先地位的新光三越台北忠孝店，由於地段為天龍國的核心蛋黃區，且是四大新百貨中，唯一緊鄰雙捷運轉乘站的據點，人潮商機更為豐沛，房價水位也高高在上；但受限於房價基期高，因此漲幅相對低調。四大新百貨中，僅 NOKE 忠泰樂生活附近房價微跌 2.8%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該百貨所在的大直商圈，過去低屋齡的豪宅交易頻傳，比如指標豪宅「西華富邦」，2021 年就有大約 20 筆交易；但今年大直商圈的房市交易，高價豪宅交易量不比 3 年前，整體市場以屋齡逾 20 年的相對低價中古屋為大宗，使該百貨商圈周邊的均價較 2021 年稍微修正。