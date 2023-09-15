〈房產〉全台七都薪水追不上房價 這縣市讓人最想躺平

薪水漲幅追不上房價成長速度，根據市調機構統計，比較近 5 年七都房價漲幅與家庭可支配所得漲幅，全台近 5 年房價漲幅約 40%，每戶所得漲幅僅 6%，相差 6.7 倍，更有半數縣市的房價與所得漲幅差距超過全台平均，又以台南市相差 15.6 倍居冠。

而買房相對最輕鬆的則是新竹市，新竹市房價與所得成長幅度相當，買房負擔相對輕鬆。

《591 實價登錄》統計顯示，全台所得最無力追上房價的縣市就是台南市，台南 5 年間房價大漲逾 66.9%，不過所得卻僅微幅成長 4.3%，相差 15.6 倍。台南近年重大建設蓬勃發展，包括台積電加碼於南科擴廠、三井 OUTLET 進駐、大台南會展中心、沙崙綠能科學城以及串聯南科與市區的北外環道路等，在建設利多下，房價率先反應，只能眼看房價海放所得。

接著則是房價與所得漲幅相差 10 倍以上的桃園市，桃園房價上漲 43.4%，不過所得漲幅敬陪末座僅 4%。桃園工業區多，近 5 年成為台商回流大舉投資的地方，擁有產業支撐，加上桃園機場捷運通車、綠線動工，逐漸消弭與雙北的屏障，完成北北桃一日生活圈，吸引不少雙北客移居，促使房價上漲。

房價與所得成長相差超過全台平均的還有高雄市，相差 8.7 倍，高雄市近年因台積電宣布將於楠梓設廠，帶動高雄房市沸沸揚揚，房價漲幅從 2018 年到 2022 年間成長 52.2%，然而由於台積電仍處於規劃階段，產業結構並未變動，所得漲幅僅有 6%，5 年間也讓高雄人離買房之路更加遙遠。

再來，所得追不上房價漲幅的還有台中市，房價由 2018 年的 1 字頭，飛躍至 2022 年的 3 字頭，漲勢驚人，所得方面則成長 7%，相差 7.4 倍。台中為台商大本營，在中美貿易戰後台商大舉回流，帶來就業人口紅利，加上台中國際會展中心、台中巨蛋、以及台中首條捷運綠線通車等多項建設利多，讓台中房市如虎添翼，房市火熱。

而所得與房價成長差距小於全台平均的則有新竹縣市，兩縣市近 5 年所得漲幅非常可觀，成長超過 2 成，大幅領先全台平均。新竹科學園區近年受惠科技業景氣暢旺，荷包滿滿的竹科新貴紛紛將資金挹注房市，造成以竹科買盤為主的新竹，房價飆漲，又以竹北市為房價領頭羊，帶領新竹縣 5 年間房價漲幅近 8 成，不過在所得與房價雙雙成長下，買房對於新竹人來說，仍較全台其他縣市輕鬆。

最後則是雙北，房價與所得漲幅差距約 2 倍，雙北因房價基期較高，5 年間房價成長 18.6%、23.2%，而所得年增直逼 10%，高於全台平均，不過僅能表示雙北房價與所得成長幅度相對有成長，高房價的雙北對於多數購屋族來說仍是遙不可及的夢想，尤其以新北來說，2022 年所得更少於桃園與新竹縣市，但房價卻高出不少，十足反映出台北居大不易。