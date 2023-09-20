〈房產〉蛋白區還有1-2字頭房價 這一都年輕房貸族最衝

由地產業者彙整聯徵中心統計資料發現，近一年全台 35 歲以下年輕房貸族的申貸件數總計 5 萬 5,381 件，占全台新增房貸總件數 17 萬 4,150 件的 31.8%，在七大主要都會區之中，又以高雄市的年輕房貸族占比最高，約為 36.2%，而台北市年輕房貸族的占比僅有 20.8%，居七都之末。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，最近幾年台灣房價持續飆漲，確實讓不少年輕人的購屋夢變得愈來愈遙遠，所幸近日政府端出新青安房貸利多，有置產計劃的年輕族群可以多加利用。

黃勝暉表示，現在很多年輕人都會把買房子視為重要的人生目標，但是眼看全台房價一路狂飆，年輕族群的生存空間正在不斷被壓縮。以雙北來看，雙北的房價身處天花板級別，由內政部不動產資訊平台揭露，今第一季台北市的平均購屋總價約為 2,093.7 萬元，新北市則為 1,314.3 萬元，普通月薪 3-4 萬元的年輕族群僅是存夠自備款就已經要花費數年、甚至數十年的時間，遑論買房後沉重的房貸支出，因此近一年雙北年輕房貸族的占比分別只有 20.8%、27.8%，占比低於全台平均水準。



對於七都之中年輕房貸族佔比最高的高雄市，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏表示，高雄房價基期低，且幅員遼闊，物件種類豐富，目前在高雄蛋白區還有機會找到單價落在 1-2 字頭、屋齡 20-30 年左右的中古公寓、大樓，市區內也有不少低總價的小宅產品可供挑選，年輕族群負擔起來相對會比較輕鬆。其次，近年來伴隨楠梓科技園區、亞灣 5G AIoT 創新園區、橋頭科學園區等

產業園區的建設，許多海內外知名企業，如台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，都相繼進駐高雄，為區域帶來了大量就業人口，進而產生居住需求。再者，高雄的快速發展有目共睹，而且未來隨著建設題材、科技題材的不斷發酵，高雄房市前景仍具想像空間，房價繼續走揚的可能性很高，因此年輕族群就會更有動力進場買房，以達到資產保值與增值的目的。



近期受政府打炒房影響，投資買盤逐漸退場，首購族、換屋族變成了當下的買房主力，黃勝暉指出，整體房市都在朝向更加健康的方向發展，再加上有新青安這一政策利多，研判未來一段時間會有愈來愈多的年輕族群進場。不過，需要提醒的是，年輕族群在買房時務必要量力而行，切忌過度操作財務槓桿操作。