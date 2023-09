波克夏再賣惠普480萬股股票 入袋1.3億美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司,近日再度拋售惠普 (HPQ-US) 股票,這次共賣出 480 萬股、價值 1.3 億美元,分析師預測可能還會有後續拋售。

波克夏 9 月曾在 11 日至 13 日期間賣出 550 萬股惠普股票,總價值 1.6 億美元,而周五 (22 日) 晚間向證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示,本周三到周五 (20 日至 22 日) 又再賣出 480 萬股,平均價格 27 美元。

波克夏如今手中還有 1.106 億股惠普股票,價值 30 億美元。對惠普來說,相當於該公司股權的 11.2%。

惠普周五收盤小跌 0.1%,以每股 26.77 美元作收。美股大盤除了費半以外全數收黑,波克夏 (BRK.B-US) 則是下滑 0.86% 至每股 360.16 美元。

波克夏從 2022 年初開始增持惠普股票,上周的賣股是自 2022 年 4 月結束買入以來的首次脫手。巴隆周刊 (Barron’s) 指出,近期的售股可能代表巴菲特計劃進一步削減部位。

過去一年來,巴菲特已經大幅減持美國合眾銀行 (US Bancorp)(USB-US) 和紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon)(BK-US) 的持股。

巴菲特偏好盡可能低調買進和賣出股票,但因為波克夏持有惠普超過 10% 股份,因此一旦有任何部位調整,都需在兩個工作天內向 SEC 通報。

波克夏目前仍持有 1.1 億股惠普股票,除非降到 9900 萬股以下,否則未來波克夏若有任何出售行為,仍須向 SEC 呈交文件。

巴隆預估,波克夏應是在每股不低於但接近 30 美元的價位買進惠普股票的,因此可能是認賠賣出。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 說,波克夏出售惠普股票,正好是惠普調降 2023 會計年度 EPS 和自由現金流預估過後的事,這也反映惠普面對著疲軟的大環境、通路庫存持續過剩等艱難的挑戰。