〈財報〉PC需求復甦不如預期 惠普砍全年EPS、自由現金流前景 盤後挫逾6%

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 周二 (29 日) 公布上季業績好壞參半，反映印表機需求疲軟與 PC 價格低於預期的影響，且因基本面改善情況較意料中緩慢，該公司下修全年財測，令盤後股價挫跌逾 6%。

FY23 Q4 和全年財測 v.s. 華爾街預期

Q4 調整後每股淨利 (EPS)：85 美分至 97 美分 v.s. 96 美分

全年調整後每股淨利：3.23 美元至 3.35 美元

全年自由現金流 (FCF)：30 億美元

惠普預估 Q4 調整後 EPS 將落在每股 85 美分至 97 美分，中位數低於華爾街普遍預期的 96 美分。

展望 2023 會計年度，調整後 EPS 估落在每股 3.23 美元至 3.35 美元，低於該公司先前給出的 3.30 美元至 3.50 美元。全年自由現金流預估為 30 億美元，低於公司先前預期的約 32.5 億美元。

惠普執行長 Enrique Lores 受訪表示，在嚴峻的市況下，公司業績仍持續改善，EPS、營業利益和自由現金流均實現連續成長，PC 市占和營益率也不斷提高。

但 Lores 指出，PC 漲價速度沒有預期來得快，雖然整體需求較預期強勁，尤其是消費性 PC，但產業庫存水位依然偏高，使定價面臨壓力。此外，企業招聘放緩等因素也導致商用 PC 需求減少，預估在庫存恢復正常之前，至少還會有一季面臨到激烈的價格競爭。

惠普周二 (29 日) 收漲 0.13% 至每股 31.37 美元，公布財報後，盤後股價跌 6.4%，該股今年迄今累計已漲約 17%。

Q3(截至 7/31) 財報關鍵數據 v.s. 華爾街預期

淨營收：132 億美元 (年減 9.9%) v.s. 134 億美元

調整後 EPS：86 美分 (年減 17%)

調整後營益率：8.8%(去年同期為 9.4%)

觀察業務表現，上季 PC 收入為 89 億美元，年減 11%，但略高於華爾街普遍預期的 87 億美元。其中，商用 PC 收入下滑 11%，消費 PC 下滑 12%。

另外，上季印表機收入為 43 億美元，年減 7%，遜於普遍預期的 47 億美元。其中，商用印表機收入下滑 6%，消費印表機收入則大減 28%。

Lores 表示，消費性印表機需求特別疲軟，商用印表機略微下滑，中國需求復甦情況不如公司預期。

惠普上季沒有實施庫藏股計畫，但償還了 11 億美元的長期債務。Lores 表示，公司計劃從本季開始以夠高的水平回購股票，以抵消股票薪酬帶來的稀釋作用，且 2024 會計年度可能會更積極回購。