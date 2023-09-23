美股重點新聞摘要2023年09月23日

不讓中國或其他對手受益 美發布實施晶片法案補貼最終規則

美國商務部週五 (22 日) 發布實施《晶片和科學法案》國家安全保護措施的最終規則，確保高達逾 520 億美元的聯邦激勵措施最終不會讓中國或其他競爭受益。閱讀全文...

市場押注聯準會 12 月升息 聯邦基金期貨交易量創歷史新高

彭博周五 (22 日) 報導，由於市場認為美國聯準會 (Fed) 在 12 月升息的可能性比 11 月更高，聯邦基金期貨市場的交易量本周激增。閱讀全文...

通膨頑強難退燒 Fed 官員傾向多次升息、保持高利率更長一段時間

美國聯準會 (Fed) 兩位官員周五 (22 日) 陸續發表談話，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 傾向再次升息而且不只一次，而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則認為利率可能要在更長的一段時間內保持高峰，同時她並不排除再次升息的可能。閱讀全文...

美國 9 月服務業 PMI 創 1 月以來新低 商業活動接近停滯

標普全球（S&P Global）機構周五 (22 日) 公布的採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國 9 月商業活動普遍出現停滯訊號，製造業和服務業都顯示需求疲弱。隨著服務業經濟進一步失去動力，整體商業活動基本上處在今年 2 月以來最差表現，另外新訂單也下滑至今年以來新低。閱讀全文...