Fed暗示再升息、新台幣續貶、谷歌重申與博通合作 本周大事回顧

美國聯準會本周召開利率決策會議，會後宣布維持利率，不過預期年底前將再升息一次，嚇趴全球股市，台灣央行也在隔日暗示明年恐沒有降息空間，顯示貨幣緊縮將維持更長一段時間，另外，谷歌本周重申與博通 ASIC 業務的合作關係，以下為本周大事回顧：

Fed 預期年底前再升息一次 明年降息空間縮小、軟著陸可能性

聯準會 (Fed) 週三宣布將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間，為 22 年來最高，這是聯準會今年第二次維持利率不變，暫停緊縮政策，以評估貨幣政策的滯後效應，並預計今年底前將升息一次，明年的降息幅度將低於此前的預期。

〈央行理監事會議〉楊金龍放鷹：貨幣緊縮將維持更長時間 暗示明年無降息空間

美國聯準會暗示今年底前將再升息 1 碼，外界關注我央行貨幣政策方向。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，如果物價出現結構性轉變，台灣的貨幣緊縮政策將維持更長的時間，暗示明 (2024) 年沒有降息空間。

聯準會亮鷹爪 新台幣單周貶值近 2 角 周線連二黑

聯準會預告今年底可能升息，新台幣承壓續貶，新台幣兌美元今 (22) 日終場貶值 1.4 分收在 32.126 元，匯價續創 10 個半月新低，但總成交量則略縮降至 15.385 億美元。新台幣兌美元單周貶值 1.98 角，周線連二黑。

傳將放棄博通、自行開發 AI 晶片 Google：合作關係不變

在傳出 Google 打算自行研發人工智慧 (AI) 晶片，考慮將博通 (Broadcom)(AVGO-US) 自 AI 晶片供應商名單剔除後，Google 周四稍晚作出回應，稱雙方的合作關係沒有改變。

〈達發轉上市〉下半年營收減幅收斂 明年重返成長

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 旗下達發科技 (6526-TW) 即將在 10 月底掛牌上市，展望後市，董事長謝清江表示，今年整體景氣較弱，不過，7、8 月營收年減幅已收斂，會藉此時調整體質，待明年景氣回溫後，把握新一輪成長機會。