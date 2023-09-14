波克夏賣出約550萬股惠普 去年初買進以來首度減持

由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 掌舵的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 周三 (13 日) 表示，以出售個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HPQ-US) 約 550 萬股的股票，是自去年初開始買進惠普以來，首次減持該股。

根據周三晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，波克夏在周一至周三 出售這些股票，以平均每股 29 美元的價格，賣出 550 萬股惠普，進帳約 1.6 億美元。

波克夏目前還持有 1.155 億股的惠普，按周三收盤價計算，價值約 33 億美元。惠普周三收跌 2.11% 至每股 28.33 美元，今年累計漲約 5.4%。

據《巴隆周刊》(Barron’s) 估計，波克夏目前擁有惠普約 11.7% 的股票。考量到去年初的買進價格，波克夏可能在這波售股交易中遭受小幅損失。

波克夏沒有在提交給 SEC 的文件中說明賣股原因。該公司最後一次買進惠普是在去年 4 月，當時總持股價值達 42 億美元，從那時至今，惠普累計已下跌 19%。

惠普上月公布上季 PC 收入年減 11%，但仍優於市場預估。不過，因 PC 市場復甦比預期緩慢，加上中國需求疲軟，該公司下修了全年獲利和現金流預測。