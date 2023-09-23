〈紐約匯市〉美經濟數據強韌 DXY周線連十紅 日銀續鴿令日元承壓

在最新一批經濟數據反映美國經濟相對強於其他主要經濟體後，美元指數周五 (22 日) 上漲，周線連十紅。日本央行宣布維持超寬鬆政策不變後，日元回吐前一日升幅，持續逼近 150 的重要關卡。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.2%，至 105.58，周線升 0.25%，連續十周收高，也是近十年來最長連漲趨勢。

標普全球 (S&P Global) 公布，美國 9 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值自前一月的 50.2 降至 50.1，僅略高於 50 的榮枯線，即使多數經濟學家預期，在通膨高漲之下，美國可能因為聯準會大幅升息而陷入衰退，但目前還未發生這種狀況。

反觀歐洲數據顯示法國 9 月經濟活動跌速超出預期，涵蓋整個地區的調查也指出，歐元區經濟有可能在第三季陷入萎縮。

Trader X 市場分析師 Michael Brown 談到美國數據時表示：「美國繼續領先全球其他地區，這種情況將持續一段時間。除非我們看到其他已開發市場成長率持續回升，否則中期之內很難對美元抱持悲觀態度。匯市的焦點將迅速轉向哪個央行將花更長的時間在終點利率上。」

聯準會本周將利率維持在 5.25%-5.50% 不變，但強調為了讓通膨回到 2% 目標水平，利率可能維持在當前水平一段時間。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 則力挺央行進一步升息。鮑曼的發言是基於能源價格走高，以及對抗通膨行動可能要花費更多時間的預期。

聯準會暗示利率將維持在高峰之後，日本銀行 (央行) 周五將利率維持在 - 0.1%，並重申繼續支持經濟的承諾。日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 表示，目前尚未預見通膨穩定且持續達到目標水準。

日元兌美元貶 0.55%，至 148.36 日元兌 1 美元，逼近 150 的重要心理關卡，分析師認為央行有可能在匯價貶破該水平時介入提供支持。

RBC Capital Markets 亞洲外匯策略主管 Alvin Tan 說：「我認為這相當鴿派，這也是我們看到日元貶破 148 的原因。」日元兌美元周線貶 0.3%。

關於日本政府可能出手干預匯價的臆測不斷升溫。日本財務鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 重申，面對匯率過度波動，不排除採取任何因應方案，並警告拋售日元將傷害仰賴貿易的日本經濟。

另外，在數據顯示英國 9 月經濟大幅放緩，可能處在衰退邊緣後，英鎊延續近日貶勢，跌逾 0.4% 至 1.2239 美元，徘徊在約半年低點。

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