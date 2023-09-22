日銀宣布寬鬆不變、維持鴿派前瞻指引 聚焦植田和男記者會

日本銀行 (央行) 周五 (22 日) 決議按兵不動，與 7 月聲明相比也無重大調整，保持了「必要時毫不遲疑採取進一步寬鬆措施」的前瞻指引，日元應聲下滑 0.4%。市場聚焦日銀總裁植田和男下午的記者會。

經過兩天會議後，日銀維持，基準利率維持在歷史低點 - 0.1%，日本 10 年期公債殖利率目標維持在 0% 附近，符合市場預期。同時，日銀也保持殖利率目標上下各 50 基點的波動容忍範圍、以及 7 月新設的 1% 硬性上限不變。

決策出爐後，日元兌美元應聲走軟，一度貶至 148.17。在美國聯準會 (Fed) 周三宣布鷹派暫停升息後，日元兌美元曾觸及 148.46，刷新 10 個月低點。

植田和男將在台灣下午 2 點 30 分舉行會後記者會，從日銀政策聲明缺乏重大改變來看，植田記者會中可能採取中性立場，保持開放選項。

不過也有一部分的經濟學家預測，植田下午記者會時可能發表偏鷹派的言論，藉此支撐日元。

日銀在最新聲明中表示，日本經濟可能會繼續溫和復甦，並補充說，通膨預期有新的上升跡象。

周五稍早，日本官方公布 8 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率保持在 3.1%，連續第 17 個月高於日銀的 2% 目標。

植田和男 9 月 9 月受訪時曾表示，今年年底前可能有機會獲得足夠數據，以判斷 2% 通膨率是否可持續下去。這番話曾讓各界熱議 12 月或明年 1 月將終結負利率。

由於植田先前談話內容和日元近期疲弱不振，一些日銀觀察家原本認為本次會議可能調整前瞻指引。但日銀周五重申長期以來的措辭，也就是必要時將毫不遲疑進一步寬鬆，顯然仍對經濟下滑風險多所顧忌。

路透 9 月的調查顯示，多數經濟學家預測日銀可能在 2024 年終結負利率政策。

