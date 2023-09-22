聯準會亮鷹爪 新台幣單周貶值近2角 周線連二黑

聯準會亮鷹爪 新台幣單周貶值近2角 周線連二黑。(鉅亨網資料照)
聯準會亮鷹爪 新台幣單周貶值近2角 周線連二黑。(鉅亨網資料照)

聯準會預告今 (2023) 年底可能升息，新台幣承壓續貶，新台幣兌美元今 (22) 日終場貶值 1.4 分收在 32.126 元，匯價續創 10 個半月新低，但總成交量則略縮降至 15.385 億美元。新台幣兌美元單周貶值 1.98 角，周線連二黑。

聯準會表態將長時間維持高利率，激勵美元指數上漲繼續站穩 105 高檔，新台幣今天先升後貶，盤中一度貶值 8.2 分，匯價貶至 32.194 元，逼近 32.2 元價位。

外匯交易員表示，外資今天持續從股市提款走人，牽動新台幣匯價續貶，低點就快觸及 32.2 元價位，惟外資匯出規模有所收斂，加上出口商趁著月底拋匯，多少抑制新台幣貶勢。

外匯交易員表示，在美國繼續升息預期心理下，提供美元支撐力道，新台幣短線將偏弱整理，但適逢月底、季底，出口商有實質拋匯需求，加上隨著聯準會鷹派談話效應淡化，預期新台幣繼續貶值力道有限，匯價短線應可守住 32.2 元關卡。

根據中央銀行統計，主要亞幣中韓元升值 0.22% 相對強勢，人民幣也升值 0.04%，日元貶值 0.01%。

另外，主要亞幣中日元短線受美元續強影醒，導致匯價貶至 148 元價位，展望後市，野村資產管理基金經理人河野光成認為，這波日元貶值預計將持續長達半年之久，預計今年底可望觸及 150 元價位，甚至不排除下探 155 到 160 元價位。

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