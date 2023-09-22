傳UAW與福特談判取得進展 但將擴大對通用、Stellantis工廠罷工

路透援引知情人士消息報導，美國聯合汽車工會 (United Auto Workers, UAW) 周五 (22 日) 可能宣布與福特汽車在達成新的勞資協議方面取得重大進展不會擴大罷工行動，此舉正值雙方談判最後期限截止之前，不過將擴大對通用汽車和 Stellantis 的罷工。另外，UWA 還將邀請美國總統拜登到罷工現場。

截稿前，福特 (F-US) 並未立即回應置評請求，消息傳出後激勵該股周五早盤勁揚 3.55%，每股暫報 12.63 美元；通用汽車 (GM-US) 並未對此回應，其股價上漲 0.81%，每股暫報 32.98 美元，回吐稍早漲幅；另外 Stellantis(STLA-US)則表示會繼續與工會溝通，股價上漲 0.91%，每股暫報 19.50 美元。

據悉，UAW 的罷工將擴大到密西根州至少另外 6 家通用汽車和 Stellantis 的工廠。報導指出，UAW 與三家車商談判的僵局家具外界擔憂，即長期的罷工行動可能會擾亂生產、波及供應鏈並削弱美國經濟成長。

據了解，大型皮卡車廠長期罷工可能會讓車商損失數十億美元的收入和利潤。分析人士預估，通用和 Stellantis 兩家車商在各自的大型皮卡車上，每輛車的利潤最高可達 1.5 萬美元。

標普 (S&P) 表示，始於 9 月 15 日的罷工很有可能影響數周，導致美國第三季國內生產毛額 (GDP) 下降 0.4%，並引發全球汽車供應鏈發生劇變。

另一方面，罷工行動也已成為美國總統拜登和在野黨總統候選人的焦點。倘若 UAW 邀請拜登前往現場，這將是該公司向白宮做出最引人注目的示好舉動，此前 UAW 一直與白宮保持距離。

對此，白宮周五並未立即回應置評請求。日前白宮尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 被問及總統拜登是否計劃前往罷工現場，她拒絕回答這一問題，僅表示各方繼續談判是正面的，重要的是雙方要達成雙贏的協議。

UAW 上周對底特律三大汽車製造商通用、福特和克萊斯勒母公司 Stellantis 各自的組裝廠發起規模前所未有的罷工。分析師預估，倘若罷工規模擴大，範圍將包含福特生產高利潤皮卡車的工廠、通用的 Chevy Silverado 以及 Stellantis 的 Ram。

UAW 向三家汽車製造商提出在 4 年半內加薪 40% 的訴求，而車商只願加薪 20%。三家車商也表示正在研擬擴大罷工的計畫。

