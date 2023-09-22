支撐美股兩大力量正在撤出 大摩報告：「脆弱性上升」恐失去動力

隨著美國股市出現 3 月以來的最大單日跌幅，摩根士丹利量化和衍生性商品服務主管 Chris Metli 警告，支撐今年市場韌性的兩股力量正處於瓦解的邊緣。

這兩股主要力量中，趨勢追蹤商品交易顧問 (CTA) 即將解除其龐大的市場部位，而選擇權交易商似乎準備撤資，以對沖其股票風險。

摩根士丹利報告指出，周四股市拋售後，技術面不斷惡化，這很大程度上歸咎於聯準會的鷹派表態。而其數據顯示，拋售可能會加劇。

Metli 領導的團隊題為《脆弱性上升》的報告中表示，鷹派的聯準會已經動搖了市場，雖然尚未到啟動大規模強制拋售的階段，也已經愈來愈近。 「即使價格持平，市場趨勢訊號也將開始轉為負面。」

美股標普 500 指數周四下跌 1.6%，至去年 6 月以來的最低水準。 過程中，指數自 3 月以來首次跌破 100 日移動均線。 自 8 月以來，標普 500 指數也跌破了 10 日和 50 日均線。 這些趨勢線受到交易者的廣泛關注，以衡量市場動能。

對於 CTA 等一系列量化基金來說，這是一個不祥的訊號。 這些基金透過在期貨市場上的多頭和空頭押注來掌握資產價格的走勢。 直到今年 8 月，受 10 個月以來 25% 的漲幅的推動，這些基金選擇持續進場。

Metli 說：「如果現貨價格沒有反彈，趨勢追蹤 CTA 可能會在未來幾天開始成為賣家。」

另一方面，造市商有義務買賣股票以維持市場中立立場，幫助了本月市場的平靜。然而，這些造市商正成為波動的潛在來源。 摩根士丹利團隊估計，如果市場下跌 1%，他們將需要拋售約 70 億美元的股票，如果下跌 2%，他們將需要拋售約 180 億美元的股票。

此外，8 月選擇權交易商的部位同樣為負面，並且沒有造成實質損害。 Metli 團隊認為，這一次，聯準會的鷹派訊息是否足以造成更大的損失，還有待觀察。

另外，高盛交易員 John Flood 也發表了一份報告，其內容與摩根士丹利的發現相呼應，即 CTA 目前有 330 億美元做多標普 500 指數，預計將產生 40 億美元的該指數供應量，下個月將產生 100 億美元。