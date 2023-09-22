你的日常AI伴侶 微軟Windows AI時代來了！

Windows 人工智慧（AI）時代來了！美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 周四（21 日）舉行秋季發表會，宣布將於 9 月 26 日推出 Windows AI 助手 Copilot ，而 Microsoft 365 Copilot 定 11 月 1 日向企業用戶開放。

從此，不管是 Word、PPT、Excel、Outlook、Teams 等辦公軟體，還是 Windows 11 作業系統，抑或 Edge 瀏覽器，通通都會得到 GPT-4 加持！

對於 Copilot，微軟這樣介紹——「你的日常 AI 伴侶，讓你更聰明、更有創造力、更有生產力，與周圍的世界連接得更緊密。」

Copilot 全面上線 AI 新時代來了！

就像 Copilot 的字面意思——副駕駛一樣，這次的 Windows 11 Copilot 將利用 AI 的理解能力，幫助用戶以前所未有的方式，完成 Windows 的各項任務。

用戶有了 Copilot，Windows 11 瞬間化身為數位管家。用戶不用再記住像咒語般的快捷鍵，只要用自然語言提出要求，Copilot 都能盡最大努力，呈現用戶想要的結果。

這個推出 20 多年、全球用戶最多的作業系統，將成為用戶體驗 AI 強大能力的始發站。

用戶只要提出要求「放一段音樂幫我集中精力」，Copilot 會自動幫用戶找到解決辦法：「打開 Spotify 播放音樂」。

就像 ChatGPT 一樣，用戶可以很方便地在網頁上讓 Copilot 直接生成一段主題確定的文字。

Microsoft 365 Copilot 每月 30 美元

微軟也在周四宣布 Office 辦公軟體 AI 功能推出日期。該公司定 11 月 1 日向 Visa、通用等企業客戶推出 Microsoft 365 Copilot，收費是每月 30 美元。

以下是 Microsoft 365 Copilot 的具體功能：

Word：用戶有了 Copilot，大大加快用 Word 的寫作速度！

Excel：用戶有了 Copilot，即使是零基礎，也可以化身為 Excel 大師，像專業數據分析師一樣玩轉各種數據。它可以幫用戶分析、編輯、格式化數據，讓用戶更加了解數據的意義。

Outlook：接入 Outlook 的 Copilot，可以幫用戶 24 小時盯著收件箱。郵件太多看不過來？Copilot 會幫用戶匯總，挑出重要訊息。

此外，Outlook 將推出一項名為「聽起來像我」（Sound Like Me）的個性化功能，模仿特定用戶撰寫電子郵件的風格，添加個人色彩。

DALL·E 3 揉進 Designer 一鍵淘汰設計師

這次 DALL·E 3 不僅讓 Bing 作圖更炸裂，同時還集成到了 Microsoft 365 的全新設計應用 Designer。

看來，設計圈的打工人，又要被 AI 淘汰一波了。

首先，用戶可以直接在文檔界面呼出 Copilot，要求為文檔內容配一張橫幅廣告。

它會為用戶提供不同樣式的模板，供用戶選擇。

用戶只需要點擊添加圖片，選擇一個更適合文字內容的圖片，點擊插入，就完成了。

除了文檔，用戶可以直接在 Designer 應用中體驗 DALL·E 3 帶來的設計快樂。

比如，用戶恰好有一些在秋景中拍的生活照，想做成一張海報。

打開 Designer，添加自己的照片，然後選擇模版，立即生成。

如果用戶覺得選擇的模板與圖片大小不配，可以重新挑選，再生成。

Surface Laptop Studio 2

微軟周四也發表迄今最強大的 Surface——Surface Laptop Studio 2。

Studio 2 採用英特爾 i7 13700H/13800H 處理器和輝達 (NVDA-US) 4050/4060 顯卡。

整體而言，Studio 2 的性能是前代產品的兩倍，並且可以提供高達 2TB 的存儲空間和 64G 內存。

與此同時，它也是首款配備英特爾 (INTC-US) 神經處理單元的 Windows 電腦，可以實現更快、更強大的 AI 功能。

外觀方面，Studio 2 與上一代產品類似，同樣採用 14.4 吋屏幕，分辨率為 2400 x 1600，刷新率高達 120Hz。Studio 2 既可以向前拉伸，也可以像平板電腦一樣平放。

Laptop Go 3

微軟這次新發表的 Surface Laptop Go 3，看起來與之前的 Go 2 非常相似，但 Go 3 在內部有一些升級。

比如，CPU 換成了第 12 代英特爾酷睿 i5-1235U，速度提高了「88%」。

Go 3 還配置最高 16GB 的內存和 256GB 的存儲空間。當然，基礎版的內存仍然只有 8GB。

新機型共有四種顏色（鉑金、鼠尾草、砂岩和冰藍），重量不到 2.5 磅，售價 799 美元起跳。