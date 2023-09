你的日常AI伴侶 微軟Windows AI時代來了！

Windows 人工智慧(AI)時代來了!美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 周四(21 日)舉行秋季發表會,宣布將於 9 月 26 日推出 Windows AI 助手 Copilot ,而 Microsoft 365 Copilot 定 11 月 1 日向企業用戶開放。

從此,不管是 Word、PPT、Excel、Outlook、Teams 等辦公軟體,還是 Windows 11 作業系統,抑或 Edge 瀏覽器,通通都會得到 GPT-4 加持!

對於 Copilot,微軟這樣介紹——「你的日常 AI 伴侶,讓你更聰明、更有創造力、更有生產力,與周圍的世界連接得更緊密。」

Copilot 全面上線 AI 新時代來了!

就像 Copilot 的字面意思——副駕駛一樣,這次的 Windows 11 Copilot 將利用 AI 的理解能力,幫助用戶以前所未有的方式,完成 Windows 的各項任務。

用戶有了 Copilot,Windows 11 瞬間化身為數位管家。用戶不用再記住像咒語般的快捷鍵,只要用自然語言提出要求,Copilot 都能盡最大努力,呈現用戶想要的結果。

這個推出 20 多年、全球用戶最多的作業系統,將成為用戶體驗 AI 強大能力的始發站。

用戶只要提出要求「放一段音樂幫我集中精力」,Copilot 會自動幫用戶找到解決辦法:「打開 Spotify 播放音樂」。

就像 ChatGPT 一樣,用戶可以很方便地在網頁上讓 Copilot 直接生成一段主題確定的文字。

Microsoft 365 Copilot 每月 30 美元

微軟也在周四宣布 Office 辦公軟體 AI 功能推出日期。該公司定 11 月 1 日向 Visa、通用等企業客戶推出 Microsoft 365 Copilot,收費是每月 30 美元。

以下是 Microsoft 365 Copilot 的具體功能:

Word:用戶有了 Copilot,大大加快用 Word 的寫作速度!

Excel:用戶有了 Copilot,即使是零基礎,也可以化身為 Excel 大師,像專業數據分析師一樣玩轉各種數據。它可以幫用戶分析、編輯、格式化數據,讓用戶更加了解數據的意義。

Outlook:接入 Outlook 的 Copilot,可以幫用戶 24 小時盯著收件箱。郵件太多看不過來?Copilot 會幫用戶匯總,挑出重要訊息。

此外,Outlook 將推出一項名為「聽起來像我」(Sound Like Me)的個性化功能,模仿特定用戶撰寫電子郵件的風格,添加個人色彩。

DALL·E 3 揉進 Designer 一鍵淘汰設計師

這次 DALL·E 3 不僅讓 Bing 作圖更炸裂,同時還集成到了 Microsoft 365 的全新設計應用 Designer。

看來,設計圈的打工人,又要被 AI 淘汰一波了。

首先,用戶可以直接在文檔界面呼出 Copilot,要求為文檔內容配一張橫幅廣告。

它會為用戶提供不同樣式的模板,供用戶選擇。

用戶只需要點擊添加圖片,選擇一個更適合文字內容的圖片,點擊插入,就完成了。

除了文檔,用戶可以直接在 Designer 應用中體驗 DALL·E 3 帶來的設計快樂。

比如,用戶恰好有一些在秋景中拍的生活照,想做成一張海報。

打開 Designer,添加自己的照片,然後選擇模版,立即生成。

如果用戶覺得選擇的模板與圖片大小不配,可以重新挑選,再生成。

Surface Laptop Studio 2

微軟周四也發表迄今最強大的 Surface——Surface Laptop Studio 2。

Studio 2 採用英特爾 i7 13700H/13800H 處理器和輝達 (NVDA-US) 4050/4060 顯卡。

整體而言,Studio 2 的性能是前代產品的兩倍,並且可以提供高達 2TB 的存儲空間和 64G 內存。

與此同時,它也是首款配備英特爾 (INTC-US) 神經處理單元的 Windows 電腦,可以實現更快、更強大的 AI 功能。

外觀方面,Studio 2 與上一代產品類似,同樣採用 14.4 吋屏幕,分辨率為 2400 x 1600,刷新率高達 120Hz。Studio 2 既可以向前拉伸,也可以像平板電腦一樣平放。

Laptop Go 3

微軟這次新發表的 Surface Laptop Go 3,看起來與之前的 Go 2 非常相似,但 Go 3 在內部有一些升級。

比如,CPU 換成了第 12 代英特爾酷睿 i5-1235U,速度提高了「88%」。

Go 3 還配置最高 16GB 的內存和 256GB 的存儲空間。當然,基礎版的內存仍然只有 8GB。

新機型共有四種顏色(鉑金、鼠尾草、砂岩和冰藍),重量不到 2.5 磅,售價 799 美元起跳。